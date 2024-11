В северо-восточной части Китая, в формации Исян, ученые обнаружили уникальную коллекцию ископаемых динозавров, сохранившихся с невероятной детализацией. Долгое время считалось, что останки этих существ были покрыты вулканическим пеплом, подобно жителям древних Помпей, однако новые исследования предполагают более простое объяснение.

Согласно статье в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые выдвинули гипотезу, что динозавры могли быть захоронены под осадочными слоями, образовавшимися в результате сезонных дождей, или погребены в результате обвала нор, в которых они жили. Эти находки из Исян, датируемые возрастом 120-130 миллионов лет, раскрывают удивительные подробности о жизни древних животных. Исследования показали, что один из видов динозавров имел «нянь», которые заботились о потомстве.

Среди других интересных находок — следы пищи, которую успели съесть динозавры перед гибелью, древнейший известный организм с двумя головами и предки современных птиц. Тем не менее, научные дискуссии о причинах столь отличной сохранности останков продолжаются. Ранее предполагалось, что вулканический пепел защитил тела от разложения. Но профессор Пол Олсен из Колумбийской климатической школы предлагает другую точку зрения.

Он считает, что причиной столь хорошего состояния останков стало их погребение под обвалом нор, что блокировало доступ кислорода и замедлило разложение. Периоды интенсивных дождей могли заполнять осадком пустоты, что сохранило останки практически в первозданном виде. По словам Олсена, часто люди пытаются объяснить такие феномены невероятными теориями, хотя ответ может оказаться довольно простым.

Команда ученых провела анализ ископаемых, использовав изотопы урана и свинца, чтобы определить точное время захоронения останков. Результаты показали, что захоронения произошли в три коротких периода примерно 125,8 миллиона лет назад, что противоречит идее о серии мощных извержений с интервалом в миллионы лет. Эти периоды совпали с сезонами интенсивных дождей, которые, вероятно, быстро погребли животных под осадками.

Кроме того, в Исян отсутствуют признаки сильного теплового воздействия, которое наблюдалось, например, в Помпеях. Особое внимание исследователей привлекли частицы породы вокруг костей: более мелкие находились ближе к останкам, а крупные — дальше. Этот факт, по мнению ученых, свидетельствует о том, что бактерии разрушили мягкие ткани до полного разложения, но кости не пострадали из-за отсутствия кислорода.

Одна из самых известных находок из Исян — это окаменелые останки маленького млекопитающего и динозавра, застывших в момент схватки. Ученые предполагают, что млекопитающее могло охотиться, проникнув в нору динозавра, но обвал оборвал жизни обоих. Возможно, нестабильность почвы была вызвана дождями или проходящими поблизости крупными динозаврами.

По словам Олсена, подобные ископаемые крайне редки и почти не встречаются в других местах. Это объясняется масштабами раскопок в Исян — крупнейшими в мире. Этот регион интенсивно исследуется и предоставляет учёным множество ископаемых, видимых даже из космоса.