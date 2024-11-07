Российские военные применили против украинских войск в Курской области трехтонную бомбу ФАБ-3000. Видео, где показан момент падения и взрыва, было опубликовано в Telegram-канале «Два майора».

На кадрах, записанных с камеры объективного контроля, видно, как после удара в небо поднимается массивный столб дыма и огня. По земле вокруг эпицентра взрыва расходится мощная ударная волна, охватывая большую территорию.

По словам авторов поста, ФАБ-3000 была использована вблизи села Черкасское Поречное, находящегося в Суджанском районе Курской области. Уточняется, что взрывная волна от этого снаряда вызывает у противника серьезное беспокойство.

Ранее использование ФАБ-3000 в этом регионе уже фиксировалось в октябре. Тогда удар был нанесен по украинским позициям в районе села Кремяное, расположенного в Кореневском районе.

Трехтонная бомба ФАБ-3000 — это один из самых мощных снарядов, находящихся на вооружении ВКС России. Она наносит огромный ущерб не только за счет взрыва, но и благодаря сильнейшей ударной волне и разлетающимся осколкам. Прочный корпус позволяет бомбе проникать в грунт и пробивать защитные сооружения.