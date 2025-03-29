Подразделения группировки «Днепр» освободили населённый пункт Щербаки в Ореховском районе Запорожской области. Об этом в субботу сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Ранее, 25 марта, было также объявлено о взятии Малых Щербаков, расположенных западнее Орехова, на дороге в сторону Степногорска.

Военный историк Михаил Поликарпов в беседе с газетой «Взгляд» отметил, что освобождение Щербаков нарушает связанность Орехова, а в дальнейшем и Гуляйполя с логистическим центром, который находится к западу от Запорожья. По его оценке, это создаёт основу для давления на украинские позиции с западного направления. Кроме того, выход российских войск южнее Покровска в сторону Днепропетровской области может повлечь частичное окружение не только Орехова, но и Гуляйполя с северного фланга.

Военкоры ранее сообщали, что взятие Щербаков и Малых Щербаков осложнило положение ВСУ на ореховском и степногорском направлениях, что привело к ухудшению логистики. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова, перебиты два ключевых участка фронта, и это затрудняет снабжение, подвоз боеприпасов и ротацию личного состава ВСУ. Он подчеркнул, что это очередной шаг на пути к полному освобождению Запорожской области и к выходу на областной центр.

Поликарпов добавил, что несмотря на активное наступление на западе ДНР в конце 2023 года, выйти к границам Днепропетровской области тогда не удалось. В феврале в районе велись ожесточённые бои, сопровождающиеся переходом населённых пунктов из рук в руки. Причиной задержки продвижения он назвал переброску украинских резервов.

При этом, по словам историка, Россия смогла сосредоточить крупные силы в Курской области, что привело к тяжёлым потерям среди украинских войск. После этого, предположительно, российские подкрепления были направлены в Запорожское направление и западные районы ДНР, где в последние дни наблюдается возобновление активности.

В тот же день Минобороны также сообщило об успехе группировки «Север», бойцы которой освободили село Веселовка в Сумской области. Населённый пункт расположен всего в трёх километрах от границы с Россией, на левом берегу реки Снагость. По мнению Поликарпова, продвижение в этом районе выводит российские силы в тыл украинской группировке, действовавшей в районе погранперехода «Суджа». В результате ВСУ уже начали отвод сил от границы в южном направлении. Эксперт считает, что в перспективе это создаёт условия для перехвата трассы «Сумы – Курск» или нанесения по ней ударов, что серьёзно осложнит логистику противника и вынудит использовать обходные просёлочные маршруты.