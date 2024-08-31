Мы привыкли считать, что залипание в телефон, пропуск завтрака и постоянное ёрзание – это вредные привычки. Но что, если ученые скажут нам, что это не совсем так? Недавнее исследование переворачивает наши представления о том, что хорошо, а что плохо для здоровья.

Оказывается, “залипание” в смартфоне не только помогает скоротать время, но и расширяет круг общения. Особенно это важно для пожилых людей, которые часто страдают от одиночества. Социальные сети и мессенджеры позволяют им оставаться на связи с близкими и друзьями, чувствовать себя нужными и востребованными.

А что насчет завтрака? Мы всегда слышали, что это самый важный прием пищи. Но оказывается, пропуск завтрака может быть полезен для тех, кто практикует интервальное голодание. Это помогает снизить уровень холестерина и артериальное давление.

Даже такая, казалось бы, раздражающая привычка, как ёрзание или топание ногой, может принести пользу. Эти непроизвольные движения помогают сжигать лишние калории, снимают стресс и даже укрепляют сердечно-сосудистую систему.

Конечно, это не значит, что нужно бросаться в крайности и проводить все свое время в телефоне, отказываться от еды или бесконечно ерзать на стуле. Важно найти баланс и помнить, что все хорошо в меру.

Но эти неожиданные открытия ученых заставляют нас задуматься: а так ли однозначны наши представления о “вредных” привычках? Может быть, иногда стоит позволить себе немного расслабиться и не корить себя за то, что мы не соответствуем идеалу здорового образа жизни.