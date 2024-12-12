Компания LG официально прекратила производство Blu-Ray плееров, объявив, что оставшиеся устройства будут доступны для покупки только до исчерпания складских запасов. Таким образом, бренд присоединился к другим крупным производителям, включая Oppo и Samsung, которые ранее также покинули рынок проигрывателей оптических дисков.

В отличие от своих конкурентов, LG оставляет за собой возможность возвращения к производству Blu-Ray плееров, если рыночный спрос на эту категорию устройств в будущем вновь вырастет. Однако аналитики указывают, что перспективы возрождения формата выглядят сомнительно, учитывая текущие тренды на рынке мультимедиа.

С 2018 года LG, как и другие ведущие бренды, включая Panasonic и Sony, не выпускала новых моделей Blu-Ray плееров. Причина этого кроется в устойчивом снижении спроса на дисковые носители. Пользователи все чаще отдают предпочтение цифровым форматам и потоковым платформам, что особенно заметно на фоне роста популярности сервисов по подписке, таких как Netflix, Amazon Prime и Disney+.

Дополнительно дисковый формат вытесняется с рынка и игровыми консолями. Sony в обновленных версиях PlayStation 5 сделала дисковый привод опциональным, а Microsoft предложила пользователям полностью цифровые версии своих Xbox Series S и Xbox Series X. Подобные изменения указывают на стремление производителей к созданию устройств, которые минимизируют зависимость от физических носителей.

На данный момент в продаже еще можно найти несколько старых моделей Blu-Ray плееров LG, преимущественно в Европе, США и ряде других регионов. Однако запасы этих устройств продолжают сокращаться, что говорит о близком завершении эпохи оптических проигрывателей.

Эксперты отмечают, что решение LG отказаться от производства Blu-Ray плееров подтверждает глобальную тенденцию перехода к цифровым форматам. Тем не менее, некоторые энтузиасты и коллекционеры продолжают интересоваться дисковыми носителями, что может поддерживать нишевый спрос, но вряд ли станет основанием для возрождения массового производства.