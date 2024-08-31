В штате Виргиния хотят раздавать школьникам «Наркан» от передозировок

Этот план является последней попыткой по сокращению случаев передозировки у старшеклассников. Источник: The Washington Post.

Члены совета школ округа Лаудон рассматривают возможность распространять среди учащихся на территории школы налоксон – препарат, способный нейтрализовать действие опиоидов – в рамках новых усилий по решению проблемы смертности среди молодежи из-за наркотиков.

Недавно комитет школьного округа ввел предлагаемое изменение в свою политику в отношении допустимых лекарств для школьников по просьбе суперинтенданта Аарона Спенса. Новый порядок, как ожидается, будет представлен этой осенью ​для обсуждения всеми членами окружного совета школ, с последующим голосованием. В случае принятия этих изменений, ученики возрастом от 16 лет будут проходить обучение по применению налоксона и получат препарат для использования на территории школ.

Опиумные смерти учащихся

Виргинский округ Лаудон предпринимает ряд мер по борьбе с употреблением опиоидов среди старшеклассников после того, как серия передозировок в 2023 году привлекла внимание СМИ к этой проблеме. Передозировки среди американских школьников резко возросли в последние годы, в основном из-за фентанила, сильнодействующего и смертельно опасного синтетического опиоида.

Соседние школьные округа уже приняли похожие меры. Так в округах Фэрфакс и Арлингтон уже действует порядок ношения учащимися с собой и применением «Наркана» (торговое название налоксона).

В феврале 2024-го школьный округ Лаудон объявил о партнерстве с офисом шерифа и полицией г. Лисбург для выборочного обыска учащихся средних школ с задействованием полицейских собак. Обысковые мероприятия начались в марте, в ходе них правоохранители осматривали школьную собственность, такую ​​как коридоры и шкафчики учащихся. Полицейские собаки для личного обыска старшеклассников не использовались.

Представитель школьного округа Лаудон сообщил, что члены совета ведут переговоры с правоохранительными органами о том, стоит ли возобновлять обыски в этом учебном году.

Проблема в округе Лаудоне попала в заголовки газет в ноябре 2023-го, когда местный офис шерифа объявил, что девять старшеклассников за несколько недель умерли от передозировки. Губернатор Виргинии Гленн Янгкин (республиканец) издал указ, требующий от школьных округов уведомлять родителей в течение 24 часов о любых случаях передозировки наркотиками в школьной системе.

Новое поколение американцев

Фентанил, 50-кратно превышающий эффект героин и 100-кратно – морфина, в последние годы привел к росту числа передозировок в округе Колумбия и США в целом. По данным Центров контроля заболеваний, этот синтетический опиоид был выявлен в 84% случаев смертельной передозировки среди учащихся в 2019-2021 гг.

В округе Лаудон офис шерифа сообщил о 22 несмертельных опиоидных передозировках среди несовершеннолетних в 2023 году, по сравнению с 17 аналогичными случаями в 2022-м, и тремя – в 2021-м. Большинство из этих передозировок произошли вне школы. Но в прошлом учебном году в школах округа Лаудон было зафиксировано не менее 13 инцидентов, в которых учащиеся предполагаемо находились под воздействием наркотиков, и школьнику вводился наркан, либо его доставляли в больницу.

В 2024 году эти цифры показали снижение: к началу учебного года в августе офис шерифа сообщил лишь о семи несмертельных случаях передозировки среди старшеклассников.

Однако чиновники школьного округа продолжают усердно бороться с употреблением наркотиков. 22 августа, незадолго до начала нового учебного года, суперинтендант Спенс разослал родителям старшеклассников сообщение о школьнике, госпитализированном недавно из-за несмертельной передозировки.

«Пока наши дети наслаждались летом и находились вдали от школ, некоторые из них боролись с зависимостью или экспериментировали с опасными веществами», – написал Спенс. «Я хотел бы обратить на это ваше внимание, поскольку мы готовимся начать новый учебный год. Употребление опиоидов продолжает оставаться местной, государственной и национальной проблемой, и мы пытаемся преодолеть ее наилучшим образом в рамках школьного подразделения».

Препарат «Наркан» обычно распространяется в виде назального спрея и, как говорят, он спас бесчисленное количество жизней. Он способен нейтрализовать действие опиоидов и безопасен для использования даже для тех, кто лишился сознания, но при этом не испытывает опиоидной передозировки.

В упаковке «Наркана» содержится два баллончика-спрея. Эксперты говорят, что необходимо ввести антидот как можно быстрее, и зачастую требуется несколько доз, чтобы снять передозировку фентанила.

Предлагаемая политика совета школ Лаудона гласит, что школьники должны уведомить сотрудника школы, если они ввели (или собираются ввести) налоксон в учебном заведении, а сотрудник, в свою очередь, должны немедленно оказать учащимся помощь, после чего уведомить школьную медсестру и администрацию.