Компания Nothing, возглавляемая Карлом Пеем, добилась впечатляющих успехов на мировом рынке смартфонов и беспроводных наушников. Согласно последнему отчету аналитической компании Canalys, бренд Nothing продемонстрировал рекордные темпы роста среди производителей этой продукции.

Во втором квартале 2024 года продажи смартфонов Nothing выросли на ошеломляющие 693% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А за первую половину 2024 года рост составил 246%. Эти показатели позволили Nothing занять лидирующие позиции по темпам роста в таких странах, как Великобритания, Япония, Саудовская Аравия и Индия.

Невероятные результаты демонстрирует и линейка беспроводных наушников компании. Во втором квартале 2024 года их продажи увеличились на 769% по сравнению с тем же периодом 2023 года, а за первую половину года — на 331%. Благодаря этим показателям Nothing стал самым быстрорастущим брендом TWS-наушников в США, Франции, Испании, Нидерландах и Италии.

В 2024 году Nothing представила ряд новых продуктов, которые привлекли внимание пользователей. Среди них — смартфоны Nothing Phone (2a), Phone (2a) Plus и необычный CMF Phone 1 со сменными задними панелями. Компания также выпустила новые модели наушников, включая Ear, Ear (а), CMF Buds, CMF Neckband Pro и CMF Buds Pro 2.

Успехи Nothing на рынке впечатляют. Компания продолжает активно развиваться, предлагая оригинальные и востребованные продукты, что позволяет ей завоевывать доверие потребителей по всему миру.