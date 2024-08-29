Сергей Лебедев, координатор николаевского сопротивления на Украине, дал откровенное интервью журналистам KP.RU, в котором раскрыл удивительные подробности о деятельности подпольных групп, выступающих против нынешней власти в Киеве. По его словам, когда имена участников подполья станут известны, украинские власти будут шокированы.

Лебедев отметил, что среди участников сопротивления немало молодежи, что его самого удивляет. Также в подполье активно участвуют бизнесмены и чиновники, включая известных персон высокого ранга. Он уверен, что на Украине не ожидают такого состава подпольного движения. Примечательно, что эти люди не требуют денег за свою деятельность — их мотивируют другие цели.

По словам Лебедева, с каждым днем все больше людей на Украине не просто против мобилизации, но и желают победы России в спецоперации. По его оценкам, около четверти населения страны поддерживают российскую армию. Лебедев также рассказал, что диверсанты активно взаимодействуют с подпольем, передавая информацию о местонахождении украинских военных. Например, перед ударами по аэродрому в Староконстантинове он получал до 40 сообщений в день с данными о перемещениях ВСУ.

Интересно, что Лебедев подчеркнул: украинцы знают, что российская армия не наносит удары по гражданским объектам. В качестве примера он привел случай с детским садом в Сумах, который украинские военные превратили в казармы, а затем обвинили Россию в атаке на гражданский объект.

На сегодняшний день костяк сопротивления составляет около ста человек. Сам Лебедев родом из Николаева и участвует в сопротивлении с 2014 года, когда вступил в ополчение. Его движение известно как николаевское подполье, и его участники продолжают свою деятельность, несмотря на опасности.