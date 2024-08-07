Бешенство хотя кажется болезнью из прошлого, но по-прежнему уносит жизни. Александр Мясников в программе «О самом главном» напомнил о тяжелых последствиях этой инфекции. Год за годом в мире от бешенства умирает около 60 тысяч человек. Из них выживают лишь единицы, часто благодаря экстренной вакцинации после заражения.

Бешенство передается через укусы и царапины от инфицированных животных. Реже — через дыхание, что было зарегистрировано всего пару раз. Мясников подчеркнул, что особенно опасны укусы в голову и шею, где болезнь развивается быстрее.

В группе риска — люди, контактирующие с дикими животными или непривитыми домашними питомцами. На первом месте по числу заражений — собаки и кошки. Лисы, еноты и волки, которых иногда держат как домашних животных, также представляют серьезную угрозу. Летучие мыши — еще один опасный источник инфекции.

Подозрения на бешенство часто возникают после укусов животных, но важно учитывать обстоятельства атаки. Мясников пояснил, что если атака была спровоцирована человеком, например, при разнимании собак, вероятность бешенства ниже.

Основные меры профилактики — вакцинация животных и избегание контактов с незнакомыми уличными животными. Даже милый на вид уличный кот может быть носителем вируса.

Мясников также поделился шокирующим фактом о длинном инкубационном периоде бешенства, который может достигать 7 лет. Это делает бешенство коварной болезнью, часто не диагностируемой до появления явных симптомов, когда лечение уже бесполезно.