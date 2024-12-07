Многие бытовые приборы и устройства требуют постоянного подключения к сети, несмотря на стремление сэкономить на электроэнергии. Регулярное отключение таких устройств может привести к сбоям в работе и даже поломке. Эксперты портала iXBT.com объясняют, почему не стоит выдергивать их из розетки.

Роутеры и модемы играют важную роль в обеспечении стабильного интернет-соединения. Именно ночью, когда нагрузка на сеть минимальна, устройства получают обновления программного обеспечения. Их частое отключение может помешать этим процессам, что приведет к снижению качества интернета и стабильности работы.

Холодильники также относятся к категории приборов, которые не переносят резких отключений. Работа компрессора зависит от постоянного питания, и частые перепады напряжения могут привести к его выходу из строя. Кроме того, стабильная работа холодильника необходима для сохранения продуктов.

Системы безопасности, включая сигнализации и камеры наблюдения, снабжены аккумуляторами для работы в случае аварийного отключения электричества. Однако постоянные разрывы питания ускоряют износ батарей, что делает их менее надежными.

Устройства управления климатом, такие как кондиционеры, увлажнители и системы отопления, требуют стабильного питания. Их отключение может привести к сбросу настроек, что усложнит дальнейшую эксплуатацию и может потребовать дополнительного времени на восстановление параметров.

Среди других устройств, которые не стоит отключать, — умные колонки, будильники с радио и системы «умного дома». Постоянное питание необходимо для сохранения настроек и корректной работы. В противном случае пользователи сталкиваются с необходимостью повторного программирования или восстановления функций.

Особое внимание стоит уделить аквариумному оборудованию. Насосы, фильтры и системы подогрева создают комфортную среду для обитателей аквариума. Их отключение даже на короткое время может стать губительным для рыб.

Наконец, отопительные котлы и газовые системы также требуют постоянного подключения. Разрыв питания может привести к сбросу параметров и нарушению работы, что в некоторых случаях вызывает поломку оборудования.

Эксперты подчеркивают: несмотря на минимальное энергопотребление многих приборов в режиме ожидания, их постоянное подключение к сети обеспечивает стабильность работы и продлевает срок службы.