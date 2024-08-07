Новый внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, произведенный в Китае, был представлен публике. Этот автомобиль стал первым Prado, выпущенным за пределами Японии, что отмечает новый этап сотрудничества Toyota с китайским автопроизводителем FAW. Производство 250-й серии Prado началось в июле 2024 года.

Китайская версия Prado предлагается в двух вариантах дизайна: современном и ретро. Первый включает прямоугольную оптику, а второй — круглые фары, что добавляет автомобилю нотки классики. Все модели оснащены гибридной системой iForce Max с 2,4-литровым двигателем и интегрированным электромотором. Системная мощность достигает 330 лошадиных сил и крутящего момента в 630 Нм. Полный привод с блокировкой среднего и заднего дифференциалов обеспечивает внедорожнику высокие характеристики.

Цена на новый Prado в Китае варьируется от 460 до 550 тысяч юаней, что в рублевом эквиваленте составляет примерно 5,42-6,48 млн рублей. Для сравнения, в России цены на японскую сборку этой модели начинаются от 9,3 млн и доходят до 14,3 млн рублей. Эта значительная разница в цене может стать определяющим фактором для российских покупателей, предпочитающих более доступные варианты.