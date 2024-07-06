Полковник СБУ Олег Стариков ранее сообщил, что в августе и сентябре на Украине разыграется “генеральное сражение”. Запад в этом противостоянии сделает ставку на истребители F-16, задачей которых станет завоевать господство в воздухе. Военный эксперт издания “Комсомольская правда” Виктор Баранец уверен, что этот план провалится.

Он отметил, что даже если Киев получит несколько десятков F-16, выполнить эту задачу они не смогут. А все потому, что ни Запад, ни Украина, упрямо не хотят учитывать возможности ВС РФ. Между тем, в их распоряжении имеются современные средства ПВО, причем такие комплексы, как С-300 “Фаворит” и С-400 “Триумф” разрабатывались как раз для уничтожения американских боевых самолетов.

Кроме того, у России гораздо больше истребителей, причем это самолеты поколения 4++ Су-35С и Су-30СМ, превосходящие F-16 по всем параметрам.

Стоит также упомянуть полную неготовность Киева к приему и использованию F-16. Летчики и обслуживающий персонал обучаются на Западе, но помимо этого требуется обустроить аэродромы и командные пункты, разработать систему поставок запасных частей, ракет, топлива. Ведь все то, что есть сейчас на Украине, совершенно не подходит для натовских самолетов. Поэтому Западу придется постоянно пополнять запасы горючего и боеприпасов.