DPA: германский Минобороны хочет больше маленьких дронов

Проектная группа при Минобороны ФРГ порекомендовала командованию Бундесвера широко использовать в своих подразделениях недорогие малые дроны, исходя из обстановки на Украине.

«Использование малых БПЛА и микродронов должно стать возможным для Бундесвера в ближайшем будущем», – сообщил представитель военного министерства в ответ на запрос ИА «Дойче Прессе-Агентур». О результатах работы так называемой Оперативной группы по дронам в Минобороны Германии ранее были проинформированы на секретном совещании, прошедшем в четверг (4 июля).

Для обеспечения более быстрых закупок с целью проведения обучения и презентации малых БПЛА, Бундесвером планируется закупка доступных на рынке решений. «Однако приобретаться будут только определенные продукты, соответствующие требованиям нацбезопасности», – пояснил представитель германского Минобороны.

В течение многих лет в Германии звучали жалобы на то, что Бундесвер не обладает достаточным опытом применения новой технологии БПЛА, в особенности использования дешевых малых дронов, а также не имеет доступа к закупкам необходимого количества этих аппаратов.

Немецкие военные чиновники наблюдают, как беспилотные технологии уже поменяли процессы войны.

«Малые беспилотники и микродроны, которые сейчас закупаются армией, не будут оснащены какими-либо эффективным вооружением», – пояснил представитель Минобороны ФРГ. Однако в оснащении Бундесвера имеется израильский беспилотник Heron TP, который можно вооружить. Новый разведывательный дрон Бундесвера, допускающий оснащение ракетами, в мае 2024-го приступил к практическим полетам в воздушном пространстве над северной Германией. Однако этот БПЛА значительно больше и дороже малых беспилотников.

Острая нужда в дешевых дронах

Командование Бундесвера заинтересовано в возможности получать больше малых БПЛА, в короткий срок и в значительных объемах.

По данным Минобороны Германии, перед проектной группой по дронам была поставлена ​​задача «объединить, скоординировать и предпринять конкретные шаги» из более чем 200 мер, предпринимаемые в настоящее время в Бундесвере. Помимо ускорения и увеличения масштабов закупок, проектная группа порекомендовала снизить масштабы бюрократии при приобретении коммерчески доступных малых БПЛА и микродронов. Эти меры уже запущены.

Представитель военного министерства ФРГ заявил: «В области малых беспилотников и микродронов Бундесвер может отныне практиковать и отрабатывать наступательно-оборонные тактики при помощи коммерчески доступных дронов под ответственность соответствующего командира».

Однако закупки малых беспилотников значительных количествах эксперты не рекомендуют, равно как и создавать собственные разработки, либо выделять под хранение микродронов обширные склады, поскольку такие БПЛА быстро устаревают.

«Технологии малых БПЛА и микродронов в настоящее время характеризуются чрезвычайно короткими циклами разработки. Быстрая техническая эволюция означает, что Бундесверу, среди прочего, следует проверять, в какой степени обновления ПО включены в контракт на дроны и не следует ли их аппаратному обеспечению проходить каждый цикл изменений», – сообщил представитель германского Минобороны.

В своей первой презентации Оперативная группа по дронам также предложила ряд защитных мер для немецких войск, а именно закупку различных технических средств нарушения связи с БПЛА противника, а также электронные средства наведения для эффективного противодействия малым беспилотникам. Бундесвер также поддерживает разработку дронов с нелетальным вооружением (например, выстреливаемыми сетями), предназначенных для борьбы с микродронами противника.