Американский ученый Дэн Чеванс, доцент факультета наук о Земле, атмосфере и планетах Университета Пердью, занимается изучением механизмов образование торнадо на территории Северной Америки.

В своей работе Чеванс использовал сложные климатические модели. В ходе работы ученый создавал гипотетические сценарии, к примеру, изменение земной поверхности, чтобы выяснить их влияние на суровость погодных условий.

Согласно его исследованию, виды земной поверхности в Южной Америке и Мексиканском заливе связаны с частотой возникновения торнадо. Более гладка земная поверхность в Южной Америке приводит к большему число возникновения торнадо, когда неровность поверхности в Мексиканском заливе снижает активность торнадо в Северной Америке.

Результаты своего исследования специалист опубликовал в издании Proceedings of the National Academy of Sciences. Чеванс подчеркнул, что выведенные им модели наглядно демонстрируют, что климатические изменения в будущем глобально «повлияют на динамику суровой погоды».