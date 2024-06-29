Младшая дочь известной актрисы Анны Хилькевич Маша давно мечтала о другом имени. Поэтому звездная мама решила официально изменить имя младшей дочери – теперь девочку зовут Анна-Мария.

29 июня актриса сообщила, что уладила все формальности по смене имени своей дочери. По ее словам, малышка невероятно счастлива, что теперь и у нее имя начинается на букву «А», как и у всех остальных членов их семьи.

Хилькевич опубликовала в соцсетях снимок с дочерью, подписав его следующим образом:

«Анна-Мария. Осталось самой привыкнуть».

Ранее актриса рассказывала, что решила пройти необходимые бюрократические правила пока, ее дочь не пошла в школу. По словам актрисы, Маша в детстве не воспринимала свое имя, а просила называть ее Аней. Как считает Хилькевич, имя Анна-Мария звучит очень красиво, и в будущем, если ее дочь захочет связать свою жизнь с творчеством, то оно ей очень поможет.

У звезды сериала «Универ» две дочки – Арианна и Мария (Анна-Мария). Вскоре в семье появится еще один ребенок. Имя малыша будет начинаться с буквы «А», как и у других членов семьи.