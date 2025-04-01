После того как российские войска установили контроль над посёлком Разлив в западной части Донецкой народной республики, соседние позиции Вооружённых сил Украины начали стремительно терять устойчивость. Об этом сообщает Telegram-канал “Военная хроника”, ссылаясь на оперативные данные с фронта.

Как отмечается в публикации, сразу после освобождения Разлива подразделения ВС РФ перешли к активным действиям в направлении Богатыря и Алексеевки. Такие действия поставили под серьёзную угрозу всю оборонительную линию украинских сил, расположенную к западу от Разлива. В “Военной хронике” подчеркивают, что наступление российских частей фактически прорвало систему обороны противника в этом районе.

Согласно заявлениям взятых в плен украинских военных, дальнейшее продвижение российских сил в сторону Богатыря способно окончательно разрушить и без того неустойчивую систему обороны ВСУ. Они отмечают, что в случае потери возможности маневра украинские части могут оказаться в крайне невыгодном положении.

Несмотря на сохраняющуюся угрозу оперативного охвата, отвод украинских подразделений в этом районе не осуществляется. Telegram-канал “Военная хроника” обращает внимание на риски формирования тактического мешка, из которого без значительных потерь выйти будет сложно.

Тем временем источники в российских силовых структурах сообщают о продвижении ВС РФ в направлении юго-западнее Красноармейска (Покровска) в пределах Донецкой народной республики. По их данным, российские части уже приблизились вплотную к позициям ВСУ, находящимся в Днепропетровской области.