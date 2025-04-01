8 марта украинские вооружённые силы начали наступление в направлении Белгородской области. С того времени регулярные попытки проникновения на территорию России не прекращаются. По данным телеграм-канала «WarGonzo», связанного с военным корреспондентом Семёном Пеговым, в последние дни существенных изменений в зоне боевых действий не зафиксировано. Тем не менее, в окрестностях Басовки и Поповки продолжаются столкновения.

Как отмечает «WarGonzo», рассчитывать на быстрое завершение боевых действий пока не приходится. Основной причиной этого является переброска украинских резервов к границе. По данным источника, в тылу продолжается концентрация свежих сил ВСУ. Вполне вероятно, что украинская армия готовится к очередному крупному наступлению.

Косвенным свидетельством этого может служить снижение активности беспилотников: за прошедшую ночь по российской территории было запущено всего три БПЛА. Подобная минимальная активность уже наблюдалась ранее и зачастую становилась предвестником массированных атак. Эксперты предполагают, что это может быть частью тактического манёвра перед масштабным ударом.

Военные корреспонденты также сообщают о продолжающихся активных боях в Курской области. На этом направлении российские войска продвигаются, расширяя зону контроля в приграничных районах Сумской области.