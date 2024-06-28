В 2024 году граждане Украины стали чаще пытаться уехать из страны, используя незаконные способы пересечения государственной границы. Об этом отчиталась пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

«По сравнению с прошлым годом, почти вдвое увеличилось количество попыток незаконного пересечения границы гражданами с использованием поддельных документов», – отметили в силовом ведомстве страны.

По словам украинских пограничников, в текущем году было зафиксировано более 700 попыток выезда за пределы страны с использованием поддельных документов. Данная тенденция, по мнению украинской Госпогранслужбы, связана с совершенствованием методов фальсификации документов. Также возросло количество поддельных документов, при оформлении пересечения границы транспортными средствами.

Ранее начальник отдела организации пограничного контроля Госпогранслужбы Украины Игорь Матвийчук сообщил, что ежедневно фиксируется более 100 случаев попыток незаконного пересечения границы лицами призывного возраста.