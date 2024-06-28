На Филиппинах люди обмазывают себя грязью ради святого Иоанна Крестителя

В Бибиклате 24 июня местные жители отмечают религиозный праздник в оригинальных традициях, выросших из социального неравенства и японского владычества недавнего прошлого. Источник: Associated Press.

Это июньское утро в деревне на севере Филиппин, окруженной рисовыми полями, начинается задолго до рассвета. Используя лишь фонарики своих мобильников, чтобы найти путь сквозь ночь, набожные католики отправляются в поля. Особенно везучим удается найти место, где отдыхают буйволы, поскольку там грязь помягче.

Сельчане обмазывают себя жидкой грязью, а затем пачкают ею принесенные с собой сушеные листья банановой пальмы. Надев на себя импровизированный наряд из грязной листвы, они направляются к церкви Иоанна Предтечи.

Целыми семьями и в одиночестве верующие выстраиваются вдоль дороги у церкви. Они толпятся возле церковного подворья, зажигая свечи и ожидая начала мессы.

Эта религиозная практика, называемая «Таонг Путик» или «Фестиваль грязных людей», передавалась в деревенской общине из поколения в поколение, являясь своеобразным способом демонстрации преданности святому покровителю деревни Иоанну Крестителю.

Символ равенства и веры

По словам местного католического лидера Регила Дела Круса, традиция праздника зародилась в 1836 году, когда бедные филиппинские фермеры приходили в церковь, вознося благодарение в честь святого. Он сообщил, что прихожане решили обмазывались грязью в знак веры и покаяния.

«Они укрывали себя сушеной банановой листвой или виноградными лозами, чтобы их нельзя было узнать, поскольку в то время имела место дискриминация бедных слоев населения», – рассказал Дела Крус.

По его словам, до 1944-го этой традиции следовали лишь мужчины, пока не случилось одно «чудо».

В тот год филиппинские партизаны убили нескольких японских солдат в окрестностях деревни. В ответ имперское командование Японии приказало собрать жителей деревни для массовой казни. Сельчане принялись молиться святому Иоанну Крестителю, пока их мужчин японцы выстраивали в очередь для показательной казни.

«И тут пошел дождь, из-за чего казнь была отменена, поскольку японские командиры сочли, что это означает неодобрение их богов», – продолжил Дела Крус.

На табличке внутри деревенской церкви написано: «Для поклоняющихся солнцу японцев дождь означал неодобрения богами Японии казни жителей Бибиклата».

Филиппинцы уверовали, что дождь стал ответом на их молитвы Иоанну Крестителю. Поэтому целые семьи в Бибиклате последовали традиции обмазываться грязью и облачаться в банановую листву в день праздника этого святого, отмечаемого 24 июня.

У присутствующих на сельской церковной службе были в основном тяжелые эмоции. 64-летняя учительница Леонила Арукан вспоминала, как она впервые начала сопровождать отца на этот праздник, будучи старшеклассницей. Теперь она приводит собственных детей и внуков, чтобы они прониклись этой памятной традиции.

Арукан указала на рельефную композицию, выполненную на стене деревенской церкви, и сказала, что среди прочих имен там высечено имя ее свекра, оказавшегося одним из выживших в запланированной массовой казни.

«Эта традиция делает мою веру крепче, я ощущаю себя ближе к Богу», – объяснила филиппинка.