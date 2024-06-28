Исполнительница Мария Максакова (в мае 2023 года внесена в реестр иностранных агентов по решению Минюста РФ), которая сбежала на Украину, оставила непогашенным долг в размере более 61 тысячи рублей.

Одна из задолженностей Максаковой составляет 25 тысяч рублей. Речь идет о взысканиях имущества в пользу юридических и физических лиц.

Второй долг – 29,8 тыс. рублей. За просрочку был дополнительно начислен штраф в размере 4233 рубля.

Также две тысячи Максакова должна оплатить в виде взыскания.

После поддержки террористических организаций, запрещенных в Россию, Максакова выехала на Украину в 2022 году. В мае следующего года ее признали иноагентом, а уже в ноябре она была оштрафована за нарушение закона об иностранных агентах. На своих публикациях певица не ставила соответствующую метку, за что пришлось заплатить штраф в размере 40 тысяч рублей.