Российские банки получили новый инструмент для борьбы с мошенничеством, который способен выявлять подозрительную активность в режиме реального времени. Систему, разработанную специалистами группы МТС, представили как эффективное решение для предотвращения финансовых преступлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей компании.

В основе технологии лежат методы машинного обучения, которые позволяют анализировать данные о транзакциях и действиях клиентов онлайн. Благодаря этому система способна мгновенно определять вероятность мошенничества, адаптируясь к новым угрозам и изменяющимся условиям. Ежедневное обновление данных делает сервис максимально актуальным и надежным.

Одной из ключевых особенностей разработки является возможность оперативного уведомления банков о рисках. Это позволяет предотвратить потенциально опасные операции, например, несанкционированное оформление кредита или подозрительную транзакцию. Ранее банки узнавали о возможных нарушениях уже после завершения операции, что значительно снижало шансы на успешное предотвращение преступления.

В МТС сообщили, что новая система уже внедрена в одном из банков, название которого пока не раскрывается. По данным разработчиков, точность выявления мошеннической активности благодаря технологии увеличилась на 45%. Такой прирост эффективности подчеркивает актуальность применения современных цифровых инструментов в финансовой сфере.

Система “Скоринг” от команды Big Data МТС способна существенно повысить уровень безопасности клиентов и банковских организаций. По мнению экспертов, она не только минимизирует финансовые риски, но и способствует укреплению доверия к финансовым институтам.