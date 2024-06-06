Как защитить питомца во время чрезвычайной ситуации в полете

Стандартные правила безопасности в самолетах пассажирской авиации не распространяются на собак и кошек. Американские ветеринары дали свои рекомендации владельцам питомцев, летающим вместе с ними. Источник: The Washington Post.

Участившиеся ситуации в полете, включая сильную турбулентность во время пересечения определенных мест в мире, подчеркивают важность протоколов авиационной безопасности. Эти меры ясны, всеобъемлющи и потенциально могут спасти жизнь, но только если пассажир – человек. В отношении домашних и служебных животных протоколы скорее мрачны.

Так, к примеру, прописано в правилах американского Федерального управления гражданской авиации (FAA), которые охватывают спасательное снаряжение и процедуры, предназначенные для людей, включая ремни безопасности, кислородные маски и спасательные жилеты. Во время экстренной эвакуации бортпроводники обычно приказывают пассажирам оставить всю ручную кладь, включая переноски с домашними питомцами.

Пассажиры, летающие с домашними животными или животными-поводырями, надеются никогда не оказаться в такой ужасной ситуации. Однако профессор Дебора Манделл, преподающая клиническую неотложную помощь и интенсивную терапию в Школе ветеринарной медицины при Пенсильванском университете, призывает путешественников заранее иметь план действий.

«Очень важно быть готовым и обдумать все это», – подчеркнула Манделл, которая также является консультантом американского Красного Креста в вопросах ухода за домашними животными.

Как защитить своего питомца при турбулентности

Обычно авиакомпании требуют, чтобы домашние животные всегда оставались в переносках, хотя некоторые американские перевозчики, такие как Delta, позволяют пассажирам держать своих домашних животных на коленях, когда самолет не взлетает, не выруливает и не приземляется. Если в воздухе становится неспокойно, владельцам следует спрятать переноску с животным под сиденье – это самое безопасное место для питомца и, как следствие, для всех находящихся поблизости пассажиров.

Лиз Розански, ветеринар интенсивной терапии и преподаватель в Школе ветеринарной медицины Каммингса при Университете Тафтса, рекомендует путешествовать именно с жесткой переноской для домашних животных.

«В этом более жесткие переноски подобны автомобильному детскому креслу», – пояснила она. «Жесткий корпус лучше оттолкнет катящиеся предметы, к примеру, бутылки с водой».

Внутри переноски мягкая подстилка обеспечит защиту питомца. Манделл предлагает убрать оттуда все предметы, что могут стать травмоопасными «снарядами», например, игрушки или еду.

Для собак-поводырей, которым позволяется сидеть в самолете открыто, у ног хозяина или на его коленях, правила защиты другие. Если у владельца такого животного есть переноска, то собаку следует пометить туда, едва пилоты включат знак «Пристегните ремни». Если у хозяина нет переноски, говорит Манделл, то следует посадить собаку на пол, поместить ее между ног и обнять руками ее грудь в безопасных и утешительных объятиях, «пока сам владелец не подвергает себя риску».

Использование кислородной маски

Каждое кресло в самолете оснащено кислородной маской, а также дополнительным приспособлением, рассчитанным на младенцев, сидящих на коленях родителей. Авиакомпании не уточняют, смогут ли пассажиры использовать «детскую» маску для своего питомца, но такое уже случалось. В 2018-м бортпроводники авиакомпании JetBlue воспользовались такой кислородной маской, чтобы помочь французскому бульдогу по кличке Дарси, которому было трудно дышать (на изображении выше).

Как и для взрослых, путешествующих с детьми, пассажиры должны сначала сами надеть кислородную маску, а затем помочь питомцу. Следует иметь в виду, что надевание «детской» маски на животное потребует некоторой ловкости, поскольку это снаряжение не предназначено для собачьих или кошачьих морд. Манделл отметила, что такое авиационное оборудование может оказаться более сложным для достаточно крупных пород, таких как немецкая овчарка.

«Из-за различных форм собачьих голов эти маски могут держаться, а могут и не держаться на своей резинке», – пояснила она. «Так что, возможно, владельцу просто придется рукой держать маску на морде питомца».

Основываясь на личном опыте работы в ветеринарных клиниках, Дебора Манделл отметила, что некоторые домашние животные могут сопротивляться тому, чтобы их морды были закрыты посторонним предметом. Владельцу необходимо расположить маску так, чтобы питомец мог вдыхать кислород. Не нужно прижимать ее слишком сильно к морде питомца, поскольку это может помешать глотанию.

Если запасной кислородной маски не будет, то пассажиру и домашнему животному придется делиться одной маской. По словам Лиз Розански, необходимо давать питомцу воздух каждые 15 секунд или около того.

Спасательный жилет

По авиационным нормам самолеты, пролетающие над большими водоемами или вблизи них, должны оснащаться спасательными жилетами из расчета на каждого пассажира, включая несколько моделей для младенцев. Домашние животные не входят в этот порядок, но Манделл заявила, что владельцы могут взять с собой свои спасжилеты для питомцев.

Потребность в этом относительно реальна, если поездка включает в себя последующее семейное плавание в арендованном на время отпуска бассейне или катание на яхте. Брать с собой спасательный жилет для домашнего животного только ради полета на самолете незачем. Кроме того, аварийные посадки коммерческих самолетов на воду случаются крайне редко.

Эвакуация с питомцем

В случае эвакуации члены летного экипажа заявят пассажирам о потребности пройти к аварийным выходам, оставив всю ручную кладь на местах. По нормативам FAA, при объявленной эвакуации пассажиры должны покинуть самолет в течение 90 секунд. Поиск или ношение с собой сумки может замедлить эвакуационный процесс. Кроме того, багаж может проколоть надувной аварийный трап.

Переноски для домашних животных считаются ручной кладью и не будут исключением.

Такие авиакомпании, как американская Southwest, советуют пассажирам в случае эвакуации извлечь собаку или кошку из переноски и держать ее на руках (бортпроводники будут предоставлять рекомендации в режиме реального времени, поскольку каждая критическая ситуация на самолете по-своему уникальна).

Однако эксперты по животным говорят, что высвобождение питомца сопряжено с риском. Например, домашнее животное может испугаться и сбежать от хозяина, или его когти могут продырявить надувной трап.

Лиз Розански предлагает эвакуироваться с питомцем в переноске, а с последствиями этого разобраться после. «Если самолет загорится, я бы все равно взяла с собой переноску», – заявила она. «Даже если кто-то скажет мне «нет», я все равно прыгну на трап».

Необходимо иметь в виду, что игнорирование или пренебрежение приказами бортпроводников может быть классифицировано авиакомпанией как недисциплинированное поведение.

По словам Манделл, чтобы скатиться вниз по надувному трапу с более крупной собакой, необходимо держать животное на коленях мордой наружу, спиной к груди и ногами вверх. Тогда его когти не порвут аварийный трап.

Что касается собак-поводырей, то они обучены действовать в чрезвычайных ситуациях, отметила Розански. Она сослалась на служебных собак, которые вывели 11 сентября 2001 года своих владельцев из горящего здания ВТЦ в безопасное место.

«С собаками-поводырями не будет проблем», – сказала она. «Они обучены и будут следовать собственным инструкциям».