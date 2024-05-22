Самые турбулетные авиамаршруты в условиях меняющегося климата

Небольшая турбулентность – обычное явление для пассажиров самолета, пишет профессор Дуг Други (Университет Центрального Квинсиленда). Серьезные инциденты редки, но когда они происходят, то могут быть смертоносными. Источник: The Conversation.

Недавний рейс SQ321 «Сингапурских авиалиний», следовавший из Лондона в Сингапур, продемонстрировал опасность турбулентности. В результате столкновения авиаборта с сильной турбулентностью во время обычного полета один человек погиб от сердечного приступа, а несколько других получили серьезные ранения. Рейс пришлось перенаправить в Бангкок, чтобы серьезно пострадавшие пассажиры получили медицинскую помощь.

По замечанию профессора Други, воздушная турбулентность может возникнуть где угодно, но на некоторых авиамаршрутах она встречается значительно чаще, чем на других.

Ожидается, что продолжающееся изменение климата повысит вероятность турбулентности воздуха и сделает ее более интенсивной. Впрочем, согласно нескольким исследованиям, турбулентность за последние несколько десятилетий уже усилилась.

Почему возникает турбулентность

Почти каждый самолет в воздухе испытывает турбулентность в той или иной форме. К примеру, если происходит взлет или приземлением позади другого самолета, то воздушный поток, создаваемый двигателями и законцовками крыльев ведущего авиаборта, может сформировать «турбулентный след» для самолета, следующего за ним.

Вблизи уровня земли турбулентность может образоваться из-за сильного ветра, вызванного погодными условиями в районе аэропорта. На больших высотах также может возникнуть турбулентность в следе (при полете рядом с другим самолетом) или из-за восходящих или нисходящих потоков во время грозы.

Другой вид турбулентности, возникающий на больших высотах, сложнее всего предсказывать или пытаться избежать. Так называемая «турбулентность ясного неба» внешне невидима, как следует из названия. Это явление обычно вызвано подъемом более теплого воздуха в более холодные слои, и предполагают ученые, это явление будет проявляться все чаще из-за меняющегося климата.

На самом базовом уровне турбулентность является результатом столкновения двух или более ветровых потоков, что приводит к развитию вихрей или завихрений в нарушенном воздушном потоке. Такое чаще всего происходит вблизи горных хребтов, поскольку там воздушный поток, проходящий над местностью, ускоряется вверх.

Явление турбулентности также обнаруживается по краям струйных течений воздуха. Это узкие полосы сильных высотных ветров, опоясывающих земной шар. Самолеты часто путешествуют в таких реактивных потоках, чтобы получить прирост скорости и сэкономить топливо, но при входе в такой поток и при выходе из него может возникнуть некоторая турбулентность, поскольку приходится пересекать границу с более медленными ветрами.

Авиационные маршруты с наивысшей турбулентностью

Существует карта турбулентности по всему миру, используемая авиакомпаниями для планирования запасных аэропортов в случае непредвиденных обстоятельств (см. изображение выше).

Хотя вероятностью турбулентности зависит от погодных условий, все же некоторые регионы и маршруты более подвержены ей, чем другие. В своем большинстве наиболее бурные воздушные маршруты проходят вблизи гор.

Исследование ученых-метеорологов Редингского университета (Англия), опубликованное в 2023 году, выявило доказательства значительного увеличения турбулентности ясного неба в период с 1979 по 2020 год. В некоторых регионах интенсивность турбулентности возросла на целых 55% (см. изображение ниже).

В 2017-м, в ходе другого исследования специалистов Редингского университета было выполнено моделирование климата, позволившее спрогнозировать, что при некоторых «климатических» сценариях вероятность турбулентности ясного неба к 2050 году может возрасти четырехкратно.

Как справиться с турбулентностью

В настоящее время методики обнаружения турбулентности по-прежнему находятся на стадии исследований и разработок, поэтому пилотам требуются данные от метеорологических радаров, чтобы определить лучший план полета, позволяющий избежать мест с плохими погодными условиями непосредственно перед вылетом.

Снимки метеорологического радиолокатора показывают пилотам, где можно ожидать наиболее сильную турбулентность, и они работают с авиадиспетчерской службой, чтобы обходить эти зоны. При неожиданном возникновении турбулентности пилоты немедленно включают знак «пристегните ремни» и уменьшают тягу двигателя, чтобы замедлить самолет. Они также связываются с авиадиспетчерской службой, чтобы найти лучшие условия для выхода из ситуации, набирая высоту или спускаясь в более спокойный воздух.

Наземные метеоцентры ведут постоянное наблюдение за изменениями погоды при помощи спутников. Они предоставляют эту информацию летным экипажам в режиме реального времени, поэтому экипаж знает, какую погоду ожидать на протяжении всего перелета. Сюда также могут относиться зоны ожидаемой турбулентности, если вдоль предполагаемого маршрута полета разовьются штормы.

Дуг Други отмечает, что, судя по всему, времена неспокойных полетов становятся все ближе. Разумеется, авиакомпании сделают все возможное, чтобы уменьшить воздействие турбулентности на самолеты и пассажиров. Но для обычного авиапассажира способ преодоления зоны турбулентности прост: когда загорается табло «пристегните ремни» – это действительно следует сделать.