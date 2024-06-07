В ночь на 7 июня в Одессе прогремели сильные взрывы, сообщил мэр города Геннадий Труханов. По предварительной информации, удары наносились дронами-камикадзе “Герань”, работала систему ПВО.

Взлет зенитных ракет противовоздушной обороны хорошо слышали и жители Черноморска в 20 километрах от Одессы. Также ПВО усердно работала в районе поселка Затока, где украинские военные оборудовали базы отдыха под пункты дислокации и тренировочные полигоны.

Труханов призвал одесситов находиться в безопасных местах, чтобы не попасть под удары. Какие именно объекты поражены, пока не сообщается. Воздушная тревога была отменена около 5 часов утра.

Ранее ВС РФ нанесли удар пятью ракетами по мосту через Днестровский лиман в поселке Затока. По имеющимся данным, это сооружение использовалось для доставки западных вооружений на фронт.