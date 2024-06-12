Как лучше готовиться к экзамену и почему зубрежка не вариант

Май-июнь – традиционный экзаменационный период с зубрежкой у старшеклассников и студентов. Если вас беспокоят предстоящие экзамены, возможно, сейчас вы пытаетесь вспомнить информацию, которую изучали давным-давно, но совершенно забыли (а может и вовсе не изучали). Источник: The Conversation.

Как отмечает автор статьи Джонатан Ферт, старший научный сотрудник в сфере образования из Университета Стратклайда (Шотландия), несмотря на слабую эффективность зубрежки иногда обучающимся приходится через нее проходить, когда наступает время экзаменов. Однако он предлагает готовиться к сдаче экзаменов иными способами усвоения информации, показывающими лучший результат.

Согласно многим исследованиям механизмов человеческой памяти, мы очень быстро забываем информацию, когда сталкиваемся с нею впервые, и лишь повторное изучение той же информации замедляет процесс забывания. На практике это означает, что плотный график зубрежки приводит к скорому забыванию большей части данных.

Более правильно изучать определенный учебный предмет постепенно, растянув этот процесс на более продолжительный период времени. Эта модель подготовки называется «эффект интервала», она позволяет лучше усваивать навыки и знания, причем на долгосрочную перспективу.

Исследования показали, что мы лучше запоминаем информацию, если между первым изучением чего-либо и повторным обращением к этим сведениям проходит некоторое время. Этот принцип работает даже при коротких перерывах: эффективна даже задержка в десять секунд в ходе попытки выучить короткий фрагмент информации, к примеру, пару-тройку слов. И это также работает, если временной промежуток между учебными занятиями был намного больше.

Для школьной аудитории такая дистанция в обучении означает повторение уроков и выполнение практических упражнений на следующий день, либо отсрочку выполнения домашнего задания на несколько недель вместо того, чтобы сделать его как можно скорее. По мнению психологов, лучшее время для повторного изучения учебного материала –момент, когда он будет вот-вот забыт.

Но чаще всего на протяжении учебного года все происходит не так. В итоге, когда приходит время экзаменов, учащиеся часто забывают многое из того, что изучали ранее.

Оценка объема информации и распределение сеансов ее изучения

Когда дело доходит до фактического обучения (и, соответственно, способности помнить эту информацию длительное время, чтобы применять ее в возникших ситуациях), зубрежка не работает. С другой стороны, если вы сдаете экзамен, путем зубрежки вам удастся временно улучшить свою успеваемость. Чтобы сделать этот процесс более эффективным, постарайтесь интегрировать в него эффект интервала.

Чтобы полностью усвоить информацию, желательно несколько раз применить свои знания на практике на протяжении нескольких недель. Поэтому, если у вас достаточно времени перед экзаменом, спланируйте график повторений так, чтобы каждая из экзаменационных тем рассматривалась вами более одного раза. Т.е. вместо того, чтобы выделять два часа на конкретную тему, изучите ее в течение часа на этой неделе, а затем еще выделите под нее еще час на следующей неделе.

Если у вас нет достаточного срока, помните, что даже в течение короткого периода всегда полезнее распределить сеансы изучения информации. Например, если ваш экзамен завтра, займитесь ключевыми темами сегодня утром, а затем вернитесь к ним еще раз вечером того же дня.

Ваше запоминание учебной информации также будет более эффективным, если вы будете стараться искать ее в собственной памяти, не просто повторно перечитывая материал или помечая места в своих записях. Хороший способ добиться этого, используя эффект интервала – проверить себя самостоятельно. Повторите предмет из собственных конспектов или учебника, сделайте получасовой перерыв, а затем приступите к выполнению упражнения или экзаменационного предмета без помощи книг и записей.

Еще более простой метод – «разгрузка мозга» (англ. brain dump). После занятий над предметом и перерыва в них запишите на чистый лист бумаги все, что помните по теме, не сверяясь с конспектами.

Практическое применение и самопроверка

Возможно, считает Джонатан Ферт, потребуется изменить саму практику преподавания, чтобы перед экзаменами учащимся не приходилось зубрить материал, который они запомнили лишь частично.

Его исследования показывают, что преподаватели в своем большинстве поддерживают идею закрепления знаний по предмету как можно раньше, чем соглашаются с использованием модели «эффект интервала».

Учителя очень вовлечены в процесс обучения и тратят на это все время, которое у них есть. Однако применение эффекта интервала возможно осуществить без радикальных изменений в привычной методике их работы. Чаще всего это лишь вопрос изменения учебного графика.

Как показывают исследования, что наиболее результативным способом совмещения практического применения знаний с эффектом интервала является проведение тестов в течение первого урока, за которым следует не менее трех занятий для лучшей активизации предмета, с достаточно большими интервалами. Такое вполне допустимо организовать в рамках учебного года.

Например, после первого урока и применение знаний на практике можно закрепить материал с помощью домашнего задания спустя несколько дней, а затем, через некоторое время, с помощью другого теста или пробного экзамена. Этот период повторения перед экзаменами станет третьей возможностью закрепить знания.

Интеграция в образовательный процесс системы самопроверки и отложенной практики применения знаний позволит снизить стресс и ненужную зубрежку. И тогда предэкзаменационный период будет посвящен закреплению знаний, а не повторному изучению забытой информации. Результатом будет лучшее долговременное запоминание учебных тем и большее количество навыков. В качестве бонуса учащиеся лучше разберутся в том, как более эффективно готовиться к экзаменам.