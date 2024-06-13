В доме у старшего брата шоумена Максима Галкина (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ) Дмитрия прошли обыски в доме на Рублевском шоссе. Известно об изъятии носителей информации и иной техники.

Обыски проводились в рамках уголовного дела о хищениях в Минобороны. Дмитрий Галкин после ухода из шоу-бизнеса, которым занимался параллельно со службой в силовых структурах, перешел на производство боеприпасов. Его компания была подрядчиком военного ведомства, сообщает «Коммерсантъ».

Установлено, что брат юмориста входит в совет директоров ООО «Военно-промышленная компания», которая управляет, в частности, Арзамасским машиностроительным завода, осуществляющим производство бронеавтомобилей «Тигр», модернизацию бронетранспортеров, изготавливает вездеходы «Ветлуга», пожарные машины «Пурга» и БТР «Медведь».

В полиции заявили, что следственные мероприятия никак не связаны с младшим братом Дмитрия Максимом – супругом Аллы Пугачевой, который вместе с ней в начале СВО уехал в Израиль.