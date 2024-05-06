Почему пересадка органов меняет личность реципиента

Изменения в личности после пересадки сердца наблюдались практически с самого начала трансплантаций, пишет профессор Адам Тейлор из Ланкастерского университета. В одном случае человек, не переносивший классическую музыку, неожиданно увлекся этим жанром после того, как получил сердце музыканта. Позже он умер, держа в руках футляр от скрипки. Источник: The Conversation.

В другом случае 45-летний мужчина признался, что с того времени, как он получил сердце 17-летнего юноши, у него появилась привычка надевать наушники и слушать громкую музыку, чего он никогда не делал до трансплантации.

Исследование специалистов медицины из Университета Колорадо, опубликованное в январе 2024-го, показывает, что реципиенты трансплантата сердца, возможно, не уникальны в том, что испытывают изменения личности. Как выяснили американские исследователи, подобные изменения могут возникнуть после трансплантации любого органа.

Чем это можно объяснить? Одно из возможных предположений заключается в том, что это эффект плацебо, когда непреодолимая радость от обретения возможности долгой жизни придает человеку более позитивный настрой. Следует заметить, что часть реципиентов трансплантатов страдают от чувства вины, приступов депрессии и иных психологических проблем, которые также можно рассматривать как изменения личности.

Однако есть некоторые свидетельства того, что эти изменения личности не только психологические. Биология тоже может сыграть свою роль.

Память донорского органа

Клетки пересаженного трансплантата будут выполнять ожидаемую функцию – сердце будет работать, почки – фильтровать, а печень – метаболизировать – но они также влияют и на другие части организма. Многие органы и их клетки выделяют гормоны или сигнальные молекулы, оказывающие воздействие локально, либо в других частях человеческого тела.

Сердце, по-видимому, наиболее часто связано с изменениями личности. Его камеры выделяют пептидные гормоны, в том числе предсердный натрийуретический пептид и мозговой натрийуретический пептид, которые помогают регулировать баланс жидкости в организме, воздействуя на почки.

Они также играют роль в электролитном балансе и ингибировании активности той части нашей нервной системы, которая отвечает за реакцию «бей или беги». Ответственные за это клетки находятся в гипоталамусе – части мозга, играющей роль во всем: от гомеостаза (балансировки биологических систем) до нашего настроения.

Таким образом, донорский орган, у которого базовый уровень выработки гормонов и пептидов может отличаться от исходного (удаленного) органа, способен менять настроение и личность реципиента посредством выделяемых им веществ.

Было показано, что уровни натрийуретических пептидов повышаются после трансплантации и никогда не возвращаются к норме. Хотя некоторое повышение, вероятно, является реакцией на хирургическую травму, оно не способно объяснить всех изменения личности реципиента.

Воспоминания, хранящиеся вне мозга

Человеческий организм хранит воспоминания в мозгу. Мы получаем к ним доступ, когда думаем, либо они могут быть вызваны визуальным или запаховым восприятием. Но воспоминания – это, по сути, нейрохимические процессы, при которых нервы передают друг другу импульсы и обмениваются специализированными химическими веществами (нейротрансмиттерами) между собой.

Хотя при трансплантационной хирургии многие нервы, управляющие функцией органа, перерезаются и не могут быть повторно прикреплены, это не означает, что нервы внутри донорского органа все еще не функционируют. Фактически, есть данные, что они могут частично восстановиться через год после операции.

Эти нейрохимические действия и взаимодействия могут влиять на нервную систему реципиента, вызывая физиологическую реакцию, которая затем влияет на его личность в соответствии с воспоминаниями донора.

Медицинским специалистам известно, что клетки донора циркулируют в организме реципиента, а донорская ДНК обнаруживается в организме реципиента спустя два года после трансплантации. Это снова ставит вопрос о том, куда направляется эта ДНК и какие действия она может выполнять.

Известно, что ДНК донора стимулирует иммунные реакции. Этих иммунных реакций может быть достаточно, чтобы вызвать изменения личности реципиента, поскольку известно, что долговременное воспаление низкого уровня способно изменить такие черты личности, как экстраверсия и добросовестность.

Какой бы механизм или комбинация механизмов ни были ответственны за это, данная область исследований требует дальнейшего изучения, чтобы реципиенты могли понять физические и психологические изменения, которые могут произойти с ними после операции.