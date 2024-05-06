Авторизация через мессенджер Telegram на различных интернет-сервисах довольно удобна, так как пользователю не нужно регистрироваться на каждом отдельном сайте. Однако пользоваться ею все же нежелательно, рассказал эксперт фирмы «Код Безопасности» по сетевым угрозам Константин Горбунов.

Он объяснил, что авторизация осуществляется с использованием протокола OAuth, который раскрывает сервису или сайту все данные пользователя Telegram. Но если этот ресурс будет взломан, то возникнет «эффект домино» и информация попадет в руки злоумышленников.

Лучше всего потратить время и создать уникальный аккаунт для входа на сайт, что обезопасит от потери данных. Также эксперт порекомендовал включить двухфакторную авторизацию в самом мессенджере Telegram и внимательно проверять все присылаемые ссылки, чтобы не стать жертвой фишинговых сайтов.

К другим мерам безопасности при использовании Telegram эксперт отнес запрет на приглашение пользователя в каналы и группы, отслеживание активных сеансов. Также опасно сохранять в папке «Избранное» пароли и другие конфиденциальные данные, так как мошенники могут подменять эту папку.