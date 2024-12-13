С наступлением зимнего сезона и появлением снежных склонов врачи и спасатели вновь обращают внимание на опасности, связанные с катанием на тюбингах. Это популярное зимнее развлечение, несмотря на свою кажущуюся безобидность, ежегодно приводит к серьёзным травмам как у детей, так и у взрослых. Как минимизировать риски, рассказал врач-травматолог Валентин Морозов из Клиники доктора Рошаля.

По словам специалиста, тюбинг способен развивать скорость свыше 60 километров в час, что в сочетании с отсутствием тормозов делает управление практически невозможным. При спуске «ватрушка» может неконтролируемо вращаться, что увеличивает риск столкновений. Среди наиболее частых травм — компрессионные переломы позвоночника, переломы конечностей, черепно-мозговые травмы и даже повреждения внутренних органов.

Особую опасность представляют неподготовленные склоны, где на пути тюбинга могут находиться деревья, металлические ограждения или замерзшие водоёмы. Морозов настоятельно рекомендует выбирать специально оборудованные трассы, где соблюдены все меры безопасности, и избегать спусков в местах с препятствиями.

Для безопасного катания врач даёт несколько важных рекомендаций. Во-первых, спускаться следует только в положении сидя, ногами вперёд. Во-вторых, нельзя сцеплять тюбинги между собой или привязывать их к транспортным средствам. Такие действия существенно повышают вероятность травм. Кроме того, уклон склона не должен превышать 20 градусов, так как более крутые участки увеличивают скорость и риск потери контроля над «ватрушкой».

Ещё одно строгое правило — избегать катания в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь притупляет реакцию и повышает вероятность несчастных случаев. Несмотря на очевидность этого совета, такие случаи не редкость.

Эксперты подчеркивают: соблюдение правил безопасности — это ключевой фактор, который может предотвратить травмы. Тюбинг, как и любое зимнее развлечение, требует ответственности и внимательности. Разумный подход к выбору места и соблюдению рекомендаций позволит получить удовольствие от отдыха и избежать неприятных последствий.