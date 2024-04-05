Новый закон об обороне, разрабатываемый в Румынии, содержит норму, в соответствии с которой власти могут ввести войска на территорию соседних государств для «обеспечения защиты румынских граждан от гибридных угроз». Примечательно, что в приграничных регионах Молдавии и Украины многие граждане имеют румынские паспорта. Об этом сообщают средства массовой информации Румынии.

В соответствии с новой редакцией закона об обороне президент Румынии имеет право ввести войска на территорию другого государства после одобрения Высшего совета национальной обороны. Разработкой нового законопроекта занимается министерство обороны Румынии. Проект закона должен быть вынесен на всеобщее обсуждение уже в ближайшее время.

В случае одобрения интервенции властями Румынии в стране будет проведена мобилизация полиции и создан «Национальный военный командный центр». Главная задача нового командного центра будет заключатся в координации работы всех силовых ведомств государства.