Тектонические плиты, расположенные под африканском континентом, отдаляются друг от друга на несколько миллиметров ежегодно. Данное движение может привести к образованию нового океана, разделяющего Африку пополам. Результаты исследования ученых были опубликованы в журнале Earth and Planetary Science Letters.

Авторы исследования отмечают, что вдоль юго-восточной части Африки проходит трещина огромных размеров. Ее дальнейший рост может привести в будущем к образованию нового океана и разделению африканского континента пополам. Возникновение шестого океана приведет к глобальным изменениям климата на всей планете.

«Аденский залив и Красное море затопят регион Афар и Восточноафриканскую рифтовую долину и превратятся в новый океан, а эта часть Восточной Африки станет отдельным маленьким континентом», – отмечает один из авторов исследования геофизик Кен Макдональд.

Однако данные процессы протекают очень медленно в сравнении с жизнью человека. Ученые подсчитали, что формирование нового океана произойдет примерно через 5-10 миллионов лет.