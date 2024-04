Количество жертв, погибших от ножевых ран в результате нападения неизвестного мужчины на посетителей торгового центра в пригороде Сиднея в Австралии, выросло до шести. Еще семеро человек с ранами различной степени тяжести были госпитализированы. Об этом в своем материале сообщает издание Sydney Morning Herald.

Автор материала отмечает, что шестая по счету жертва скончалась в местной больнице от полученных ножевых ран. Еще семь человек, включая одного ребенка, находятся в больницах города Сидней в критическом состоянии.

По данным телеканала ABC, посетителей крупного торгового центра Westfield Bondi Junction эвакуировали из-за неизвестного мужчины, который нападал на людей с ножом. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции ликвидировали нападавшего на людей мужчину при задержании.

В YouTube-канале The Sydney Morning and The Age были опубликованы кадры с места происшествия, снятые посетителями торгового центра. На опубликованных кадрах можно увидеть, как мужчина в шортах и футболке нападает на людей с ножом в руках.