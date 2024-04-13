Медвежата, родившиеся у пары белых медведей, проживающих в якутском зоопарке, будут названы в честь рек, протекающих на территории Республики Саха (Якутия). Девочка будет носить имея Яна, а мальчик – Вилюй. Такую информацию сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем Телеграм-канале, разместив видеозапись с медвежатами.

«Вилюй и Яна – так будут звать малышей белой медведицы Колыманы», – сообщил Николаев.

Якутский зоопарк «Орто дойду» совместно с компанией «Роснефть», опекуном белых медведей, объявили конкурс по выбору имени для белых медвежат, родившихся в зоопарке. Участники конкурса предложили много интересных и необычных имен, среди которых было выбрано 10.

«Победителя определило народное голосование – имена Вилюй и Яна набрали 40% голосов», – написал Николаев.

Белые медвежата родились в декабре 2023 года у пары белых медведей – Колыманы и Ломоносова. Это уже третье потомство. Первый детеныш сейчас проживает в Ленинградском зоопарке, а второй был отправлен в хабаровский зоосад «Приамурский».