Офпред Белого дома Д. Кирби отказался подтверждать, что русские расчеты противовоздушной обороны сбили над Крымом американские ракеты ATACMS. Их ранее США передали украинской армии.

На просьбу подтвердить сбитые американские ракеты над Крымом, Кирби воскликнул: «Нет и нет!». Он отказался подтверждать информацию о перехвате американских ракет, которые ВСУ использовали при попытке атаковать российский полуостров. Кирби сказал, что не готов подтвердить, что русские «сбили какие-то из ракет США».

Офпред Белого дома также не захотел назвать количество оперативно-тактических ракет ATACMS, переданных Киеву.

О тайной поставке американских ракет ATACMS стало известно 24 апреля. По информации Politico, США передали эти ракеты еще в марте, умолчав о том, что ракеты войдут в очередной пакет военной помощи Киеву. 30 апреля стало известно, что российские расчеты ПВО сбили 6 американских ракет ATACMS, которые летели на Крым.