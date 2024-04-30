Российский кабмин согласовал список льготных категорий, которые с 1 июля смогут не платить банкам комиссию при оплате коммунальных квитанций.

Подписанное премьером М. Мишустиным распоряжение официально размещено на сайте правительства России. В список включено 6 категорий льготников, которых считают наиболее социально незащищенными. Не платить комиссию банкам по коммунальным квитанциям смогут многодетные и инвалиды, ветераны ВОВ и боевых действий, а также родственники погибших/умерших ветеранов ВОВ и боевых действий.

Известно, что привилегия распространяется не только на оплату через банк квитанции, но также на оплату задолженности по ЖКУ, в том числе с начисленными пени за просрочку.

В конце прошлого года президент В. Путин обещал, что некоторые россияне смогут оплачивать квитанции за ЖКУ в банках без комиссии. Тогда говорилось, что категории льготников определит российское правительство.