Развод, несмотря на свою болезненность, иногда становится неизбежной мерой даже для верующих людей. Иеромонах Василий (Смирнов) из Свято-Троицкого Стефанова мужского монастыря в интервью изданию «Новосвят» рассказал, при каких обстоятельствах православная церковь допускает расторжение брака.

По словам отца Василия, христианский брак изначально предполагает верность, любовь и взаимопонимание на протяжении всей жизни. Однако жизненные трудности могут сделать сохранение союза невозможным. Церковь не одобряет разводы, но признает их допустимыми в тех случаях, когда продолжение брака становится источником серьезных страданий или опасности.

Прелюбодеяние одного из супругов считается одним из наиболее весомых оснований для развода, так как это нарушение священных брачных обетов. Случаи, когда в семье возникает угроза жизни или здоровью из-за насилия, также требуют вмешательства и расторжения брака ради защиты пострадавшей стороны.

Алкоголизм и наркомания, разрушающие семью и причиняющие вред как супругам, так и детям, могут стать еще одной причиной для прекращения союза. Полный и длительный отказ от супружеских обязанностей, будь то интимная близость, участие в воспитании детей или материальное обеспечение, также рассматривается как серьезный повод.

Кроме того, отказ одного из супругов от православной веры в пользу другой религии или атеизма может привести к расторжению брака.

Отец Василий подчеркнул, что развод — это не просто юридическая процедура, а сложный и ответственный шаг. Принять его можно лишь после тщательного анализа ситуации, консультации с духовником и всех попыток примирения. Несмотря на признание некоторых обстоятельств, церковь всегда стремится к сохранению семьи, так как брак является не только человеческим, но и божественным союзом. Если же все усилия оказались безрезультатными, развод становится необходимым для прекращения страданий.