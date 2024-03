Редкое заболевание приводит к тому, что больные видят демонов в людях

Если вам приходилось наблюдать портреты работы Пабло Пикассо или Фрэнсиса Бэкона, то вас не должна удивлять новость о том, что оба известных художника, скорее всего, страдали расстройством, влияющим на восприятие человеческих лиц. Источник: The Conversation.

Просопометаморфопсия (ПМО) – состояние, при котором лица кажутся искаженными, а иногда даже демоническими. В большинстве случаев, пишет Робин Крамер, преподаватель психологии в Линкольнском Университете (графство Линкольншир, Англия), эти искажения меняют внешний вид любых изображений лиц, а также внешнего облика людей, которых заболевшие ПМО наблюдают лично. Из-за этого больным трудно оценить точность иллюстраций, отображающих то, что они ранее видели, поскольку сама иллюстрация будет выглядеть для них искаженно.

Однако случай, описанный в недавнем исследовании специалистов американского медцентра Датмут-Хичкок, дал ученым новое представление о ПМО. В отличие от большинства других случаев этого заболеваний, 58-летний американец (в исследовательском отчете он назван «VS») воспринимал изображения лиц без искажений. Но когда он видел лица людей воочию на протяжении последнего 31 месяца своей жизни, то каждое лицо казалось ему вытянутым, имеющим «демонический» вид.

Это заболевание не следует путать с прозопагнозией (плохое распознавание лиц, но без визуальных искажений). Считается, что ПМО встречается крайне редко, и люди, у которых оно есть, воспринимают лица как опущенные, вытянутые, смещенные по положению, либо меньшего или большего размера, чем в реальности. Эти искажения могут распространяться на все лицо, либо на одну его сторону, даже ограничиваться отдельными чертами лица, такими как нос и рот.

Что вызывает просопометаморфопсию

В отличие от прозопагнозии, которая может быть приобретенной (к примеру, в результате травмы) или развивающейся (присутствует с рождения), ПМО, по-видимому, является только результатом травмы.

В исследовании 2021 года, проведенном нидерландскими специалистами и охватывающем столетний период, был рассмотрен 81 случай ПМО. Причины развития этого заболевания включали инфаркт головного мозга (нарушение притока крови к части мозга), геморрагический инсульт (кровотечение в мозг), хирургические осложнения, травму головы и опухоль головного мозга. Однако в 24% рассмотренных случаях структурных аномалий головного мозга не наблюдалось. Вместо этого развитие ПМО было связано с другими диагнозами, такими как эпилепсия, мигрень и шизофрения.

Обнадеживает то, что в большинстве случаев люди с ПМО выздоравливают. Это может быть полное или частичное выздоровление, иногда являющееся результатом лечения, направленного на устранение основной причины (например, противоэпилептических препаратов при эпилепсии или операции по удалению опухоли головного мозга). Однако некоторые люди, как показывают исследовательские данные, выздоравливают без какого-либо вмешательства. Время восстановления варьируется от часов до нескольких лет, при этом типичный период выздоровления обычно составляет дни или недели.

Как больные с ПМО узнают близких

Несмотря на то, что заболевшие просопометаморфопсией иногда сталкиваются с глубокими визуальными искажениями лиц, их способность распознавать близких и знакомых практически не утрачивается. Во всяком случае больные могут просто полагаться на другие сигналы, помогающие идентифицировать знакомых, к примеру, на голос или на одежду человека.

У некоторых больных ПМО искажения возникают лишь спустя несколько секунд или минут после того, как они увидят чье-либо лицо, что дает им время быстро идентифицировать человека. Ученые также попытались смоделировать, как искажения, подобные ПМО, способны влиять на распознавание лиц. Они обнаружили, что расстояние между больным и другим человеком играет значительную роль в том, насколько точно страдающим от ПМО удавалось распознавать лица.

Последнее исследование, проведенное специалистами медцентра из штата Нью-Гэмпшир, было сосредоточено на случае болезни у человека, названного VS. У него было поражение гиппокампа (области мозга, главным образом связанной с памятью), но никаких других примечательных медицинских проблем не наблюдалось.

Хотя VS видел лица людей вытянутыми и с глубокими бороздками (по его словам, лица выглядели «демонически»), воспринимаемые им образы лиц не были неузнаваемыми. Исследователи представили VS реальных людей и фотографии их лиц на экране компьютера. Затем специалисты использовали ПО для редактирования изображений, чтобы изменить каждое фото так, чтобы оно соответствовала описаниям VS, прислушиваясь к его комментариям в режиме реального времени.

В результате американским исследователям удалось впервые создать фотореалистичную визуализацию такого рода искажений, давая представление о том, как больные с ПМО видят окружающих (см. иллюстрации).

У VS на степень искажения лиц при визуальном восприятии также, по-видимому, влиял цвет, поэтому исследователи решили проверить, что происходит, когда он рассматривает лица через цветные пластиковые фильтры. Американские ученые обнаружили в результате, что зеленые фильтры уменьшили, а красные усилили искажения по сравнению с базовой линией «без фильтра». Эти данные показали, что цветные фильтры, используемые в очках, способны уменьшить визуальные искажения лиц при ПМО, и что цвет может повлиять на то, как среднестатистические люди воспринимают форму лиц в целом.

Нюансы зрительного восприятия

Поскольку ученые продолжают расширять наши знания о ПМО, вполне вероятно, что появится больше информации также и о том, как происходят общие демографические процессы. Среди многих вопросов, на которые еще предстоит ответить, некоторые связаны с тем, как и где происходит обработка увиденных лиц в человеческом мозге. Также еще предстоит многое узнать о специфике искажений ПМО и о том, что они могут нам дать в общем смысле, а также почему в некоторых случаях заболевание проходит само собой, а в других – нет.

На данный момент ПМО – это одновременно увлекательное и тревожное состояние, потенциально способное многому нас научить в отношении восприятия человеческого лица. Следует помнить, что люди с просопометаморфопсией в действительности не считают, что мир вокруг них искажен, и осознают, что их видение в чем-то отличается от остальных людей.