Польша второе утро подряд поднимает свою и союзническую авиацию из-за активности русских ракет. ВКС РФ атакуют энергетическую инфраструктуру Украины, причем удары в основном наносятся по западным регионам.

Так, на данный момент известно о сильных взрывах во Львовской и Хмельницкой, Ивано-Франковской и Тернопольской, Ровенской и Волынской областях. Украинские мониторинговые каналы сообщают об «успешной работе ПВО», но такое они пишут всегда. И только потом выясняется, что несмотря на противовоздушную оборону целые регионы остались без света.

Польша поднимала свои самолеты и 30 марта, но авиация быстро вернулась на аэродромы.

Помимо Западной Украины, в ночь и утром 31 марта удары наносились по Одесской области – там поражена энергетическая инфраструктура и возникли перебои со светом, а также по столичному региону. Информации об объектах, которые поражены под Киевом, пока нет.