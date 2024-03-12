Нормальной учебе школьников-полукровок в Японии препятствуют их волосы

Школьные правила Страны восходящего солнца, предполагающие, что у всех учеников должны быть «черные прямые волосы», сбивают с толку школьников с иностранными корнями. По мнению критиков, такие ограничения способны повлиять на личностный рост японцев-полукровок и представляют собой нарушение прав человека. Источник: The Mainichi.

Одному такому ученику в школе даже заявили, что, если он не расплетет волосы, то его оценки будут снижены под предлогом плохого отношения к классу.

Проблема нечерных и непрямых волос была четко обозначена в онлайн-опросе, итоги которого были озвучены Токийской ассоциацией адвокатов в январе 2024-го. В ходе их опроса, проводимого с мая по июнь 2023 года, учащимся с иностранными родителями (одним или двумя), посещавшим начальную, неполную среднюю или среднюю школу в Японии, и их опекунам был задан вопрос об опыте, связанном со школьными стандартами в отношении волос. Респондентами стали 129 человек, из которых 75, или 58,1% – учащиеся начальной, средней и старшей школы, а остальные 54 опрошенных, или 41,9% – выпускники средней школы.

Опасно выделяться

Около 70% респондентов заявили, что их натуральные волосы сильно вьются. Восемьдесят девять из них сообщили, что никогда не выпрямляли и не красили волосы, а еще 34 заявили, что делали это. На вопрос «почему», при допустимости нескольких вариантов ответов, участники опроса давали такие комментарии, как: «Я не хочу выделяться среди других» и «Утром было легче ухаживать за волосами».

Юрист Йоичи Аризоно прокомментировал результаты опроса: «Школьные правила в Японии запрещают учащимся делать что-либо с волосами на том основании, что выделяться своей стрижкой неуместно. Но в действительности школьникам зачастую приходится выпрямлять волосы или красить их не потому, что они хотели выделиться, а наоборот, ощущали потребность не выделяться среди окружающих их учеников».

Что касается школьных причесок по дороге в школу и из школы, то среди респондентов с вьющимися волосами наиболее распространенным ответом было «завязать волосы в один узел». Школьникам с сильно вьющимися волосами приходится уделять время своей прическе, поскольку их волосы имеют тенденцию быть пушистыми или спутываться.

Парикмахер Эмико Надзима, специализирующийся на африканских прическах, отмечает, что детям с сильно вьющимися волосами необходимо уделять особое внимание, поскольку, если они будут туго завязывать волосы, у них может развиться тракционная алопеция.

Что касается школьных неформальных правил, в действительности не предусмотренных в официальных нормах поведения японских учащихся, согласно опросу, многие школьные администрации запрещают ученикам красить волосы в другие цвета, кроме черного. Некоторые респонденты пожаловались, что их принуждали делать прямую завивку или окрашивать волосы в черный. По мнению Аризоно, такие требования школьного руководства представляет собой насильственную ассимиляцию и дискриминацию.

В разделе опроса с возможностью написания собственного варианта ответа один респондент сообщил: «Когда я пришел в школу с заплетенными волосами, мне сказали, что я наряжаюсь», а другой написал: «Меня спросили: «Ты что, сделал завивку волос?» хотя было очевидно, что у меня натуральные волосы».

На вопрос, что они хотят сказать администрациям школ, один из участников опроса заявил: «Школы не должны обучать учащихся таким образом, чтобы формировать общество, в котором люди судят по внешнему виду», а другой ответил: «Я хочу, чтобы в школах стало известно, что волосы сами по себе бывают различного типа». Еще один респондент написал: «Я хочу, чтобы они разрешили ученикам посещать школу вне зависимости от их волос, будь то прическа афро, черные волосы или каштановые».

Примечательно, что часть опрошенных заявила, что их школы с пониманием относятся к «нестандартным» волосам учащихся. Один написал: «Мне сообщили, что я могу сделать любую прическу», а другой: «Моя школа разрешила мне использовать гель для укладки с учетом моей афро прически».

Каждый 24-й полукровка

По данным статистики естественного прироста населения, публикуемой Министерством здравоохранения, труда и соцобеспечения Японии, у одного из каждых 24 детей, родившихся в Стране восходящего солнца в 2021 году, один или оба родителя были иностранными гражданами.

Юрист Джунко Хаяси, глава комитета по правам иностранцев в Токийской ассоциации адвокатов, заявила: «Пришло время сесть и обдумать ответы учащихся, а не отделываться от них временными мерами».

Она продолжила: «Волосы и прически напрямую связаны с личностью. Я предполагаю, что есть учителя, обеспокоенные тем, что особое обращение с некоторыми учениками может вызвать чувство несправедливости среди других школьников, но только взаимодействие с учениками, принимая во внимание разницу в их типах волос, в результате способно привести к равенству».

Из-за негласной нормы «черных прямых волос» в средней школе города Химэдзи (префектура Хиого), ученик, рожденный от отца-афроамериканца и матери-японки, был изолирован администрацией учебного заведения от других учащихся, когда попытался прийти на церемонию выпуска в феврале 2023 года с афро прической (изображение выше. Издание сообщает, что ухо он проколол уже по окончании школы).