Российские силы нанесли серию ракетных ударов по военным целям врага в Харькове и его окрестностях. Именно оттуда ВСУ атаковали Белгородскую область.

Как сообщает тг-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», после ракетных ударов ВС РФ в Харькове начались сильные пожары. Кадры с большими столбами черного дыма, который поднимается с мест прилетов ракет, выкладывают в соцсетях местные жители.

Украинский тг-канал «Направленец по Украине» пишет, что в харьковские больницы уже начали свозить раненых боевиков. Тг-канал «Украина.ру» сообщает, что ракетный удар нанесен по военному аэродрому в харьковском селе Коротыч. Также подтверждаются три прилета в самом Харькове. Действия ВС РФ, пишет тг-канал, «связаны с атаками на Белгород». О пострадавших местные власти не сообщают.