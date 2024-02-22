Украинский министр иностранных дел Д. Кулеба в очередной раз использует в своих заявлениях криминальных жаргон. На этот раз он сообщил, что Киев подписывает документы о гарантиях безопасности, чтобы его «не кинули». Глагол «кинуть» в данном случае взят из криминального жаргона, в котором он означает «обмануть».

На ютуб-канале Мюнхенской конференции появилась видеозапись с комментариями Кулебы по поводу подписания украинским президентом В. Зеленским документов о гарантиях безопасности с ФРГ, Британией, Францией. Кулеба заявил, что правительства этих государство, согласно подписанным документам, обязались предоставить Киеву военную помощь, в том числе оружие «в конкретных и определенных сферах». В результате, сказал Кулеба, Киев получил политические гарантии, что его «не кинут». За употребление жаргонного слова министр извинился.

Ранее в комментариях сокращения западной помощи Кулеба попытался успокоить украинцев. Министр призвал жителей Украины не отчаиваться и «не искать кипиш на голову». У слова «кипиш» в криминальном жаргоне несколько значений – разборка, скандал, суета, переполох. В каком именно значении использовал жаргонизм Кулеба, не совсем понятно.