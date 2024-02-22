В рамках фестиваля документалок «RT.Док: Время героев», который пройдет 23-25 февраля в российской столице, на портале Rutube выложат новый документальный фильм «СВОими глазами».

Документалка расскажет о двухлетних событиях спецоперации глазами россиян, пояснили в пресс-службе «Газпром-Медиа». Материал для нее готовили блогеры региональных студий «Инсайд Люди». Это блогерско-продюсерское агентство полного цикла, с 2023 года входящее в «Газпром-Медиа».

Увидеть фильм 24 февраля можно будет только на Rutube. Фильм покажет обычных людей, жизнь которых 24 февраля 2022 года изменилась раз и навсегда. Россияне от Макеевки до Орла расскажут о жизни от первого лица и без комментариев. Каждый из них – герой, который смело и открыто поделился мыслями и эмоциями.