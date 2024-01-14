Огромные человекоподобные обезьяны вида Gigantopithecus blacki, обитавшие в древности на территории современного юга Китая, достигали в высоту до 3 метров и весила около 300 килограмм. Однако резкое изменение климата на планете привело к гибели всех представителей вида. Об этом в своем материале сообщает журнал Nature со ссылкой на совместное исследование китайских и австралийских ученых.

«Это просто массивное животное – просто очень, очень большое. Когда пищи начинает не хватать, из-за своих габаритов оно не может лазить по деревьям в поисках новых источников пищи», – рассказал один из соавторов исследования, сотрудник Австралийского университета Южного Креста Рено Джоанесс-Бойо.

Гигантские человекоподобные обезьяны, напоминавшие современных орангутангов, питались преимущественно растительной пищей. Приматы собирали фрукты и цветы в тропических лесах, которые покрывали значительные территории планеты 2 миллиона лет тому назад.

Ученые определили, что примерно 600 тысяч лет тому назад в тропических лесах стало значительно меньше пищи для огромных обезьян. Об этом стало известно после подробного анализа пыльцы и донных отложений, обнаруженных учеными в пещерах Гуанси.

По словам сотрудника Китайского института палеонтологии позвоночных палеоантропологии Чжана Инци, с изменением климата в лесах стало намного меньше пищи для гигантских приматов, которым вместо сочных плодов деревьев пришлось поедать больше тростника и древесной коры. В итоге весь вид вымер из-за отсутствия достаточных объемов пищи.