Эксперт в области IT Наталья Чепарина предупредила пользователей мессенджера WhatsApp* о новой схеме мошенничества, связанной с использованием анимированных изображений — гифок. По словам специалиста, злоумышленники разработали способ кражи личных данных через фишинг, маскируя вредоносные ссылки под безобидные анимации.

Фишинговые атаки уже стали привычным явлением для многих пользователей интернета, но новая тактика отличается изощренностью. Теперь аферисты используют гифки, чтобы обмануть жертв и заставить их перейти по вредоносным ссылкам. Такие файлы могут активировать загрузку программ, предоставляющих злоумышленникам доступ к данным устройства.

Чепарина отметила, что пользователи, привыкшие к анимированным картинкам, часто не подозревают опасности и без колебаний открывают такие файлы. Это создает серьезную угрозу, особенно если гифка поступает от знакомых, которые сами могли стать жертвами атаки и переслать анимацию неосознанно.

Чтобы избежать проблем, специалист рекомендует проявлять осторожность даже в случае, если анимация была отправлена из надежного источника. Особенно важно не открывать файлы, если они пересланы из неизвестного канала или группы.

«Сегодня люди уже знают о рисках перехода по подозрительным ссылкам, но мошенники находят новые способы, чтобы обойти меры предосторожности. Гифки выглядят как обычные изображения, и это вводит в заблуждение. Они стали очередным инструментом в арсенале киберпреступников», — пояснила Чепарина.

Эксперт также напомнила о необходимости регулярно обновлять приложения, использовать антивирусные программы и быть внимательными к любым подозрительным сообщениям в мессенджерах.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией, чья деятельность запрещена в России.