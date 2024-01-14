Глава министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров придумал инновационное решение для сборки большого количества дронов для ВСУ. Он предложил украинцам покупать все необходимые компоненты и изготавливать беспилотники в домашних условиях.

В своем телеграм-канале Федоров написал, что всем желающим присоединиться к этой программе откроют доступ к онлайн-курсам по производству беспилотных аппаратов для ВСУ. Также им предоставят подробный перечень материалов и комплектующих, которые понадобятся для сборки. Но покупать все это придется самим гражданам.

Американский аналитик Александр Меркурис ранее заявил, что FPV-дронам ВСУ осталось существовать совсем недолго. Россия занимается разработкой РЭБ-систем и целых комплексов, которые смогут массово подавлять такие аппараты. Максимум через несколько месяцев Киев останется без БПЛА.