Попытки ВСУ атаковать Санкт-Петербург с применением беспилотных аппаратов являются больше демонстративными и ставят перед собой цель запугать жителей города. Никакой практической пользы для украинской армии от подобных прилетов нет, рассказал «Парламентской газете» депутат Госдумы Андрей Картаполов.

Глава комитета по обороне отметил, что операторы этих беспилотников наводятся на какие-то военные цели, надеясь достичь двойного эффекта подобных атак. Но даже они понимают, что российская ПВО работает весьма эффективно и с огромной вероятностью собьет дрон. Именно поэтому единственной целью Киева является устрашение жителей Санкт-Петербурга.

Для Киева такие атаки имеют смысл. Ведь Петербург – это малая родина президента РФ Владимира Путина и северная столица. Не исключено, что Киев также активизировал атаки на город из-за годовщины прекращения блокады Ленинграда. В дальнейшем можно ожидать учащения подобных ударов, которые могут наноситься не только по военным объектам, но и по памятникам культуры и истории, считает Картаполов.