Питерский таксист шокировал пассажирку тем, что в ее присутствии занялся рукоблудством. Не смутило мужчину даже то, что женщина была с сыном-дошколенком.

По информации портала 78.ru, за несколько дней до Нового года петербурженка с 5-летним сыном вызвала такси, чтобы вечером добраться из одного поселка под Питером до другого. Такси прибыло. Женщина усадила сына в детское кресло. Сама села рядом. Машина тронулась.

На полпути женщина начала подозревать неладное. Водитель стал задавать ей слишком интимные вопросы и при этом странно орудовал рукой снизу. Пассажирка поняла, что мужчина онанирует. Она стала игнорировать его обращения, снимая происходящее на смартфон. Когда таксист заметил съемку, то выбил смартфон из рук пассажирки. В полицию женщина почему-то обратилась через месяц после отвратительной поездки.