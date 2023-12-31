Американская косметическая компания отрицает, что ее масло для тела привлекает пауков

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В вирусном отзыве о продукции Sol de Janeiro утверждается, что ее масло для тела Delícia Drench привлекает пауков-волков (на фото). Однако, согласно изданию Huffpost, эксперты по паукообразным говорят, что подобное крайне маловероятно.

Компания модной линейки по уходу за кожей отреагировала на распространяющиеся в соцсетях слухи, в которых утверждалось, будто один из ее продуктов является магнитом для пауков.

Все началось с отзыва с одной звездой на увлажняющий крем для тела Delícia Drench Body Butter от «Соль де Жанейро». Этот отзыв, опубликованный ранее в декабре 2023-го на сайте косметического ритейлера Sephora, привлек внимание пользователей названием, написанным заглавными буквами: «Этот аромат привлекает пауков-волков».

Автор негативного отзыва призвал всех, кто «опасается пауков-волков», «остерегаться покупки», потому что нанесение масла на тело «мгновенно» привлекает малопривлекательных паукообразных. Рецензент также назвал лосьон «криптонитом» для пауков-волков, хотя он, вероятно, имел в виду что-то вроде «кошачьей мяты».

«Однажды паук настолько сильно заинтересовался запахом увлажняющего крема, что погнался за мной», – заявил автор отзыва. «Я клянусь в этом. Я побежал налево, и он побежал налево, а когда я побежал направо, он тоже побежал направо. Как будто этот паук следовал за запахом».

Отзыв завирусился в соцсетях и привлек еще больше внимания после того, как пользователь Reddit процитировал исследование, предполагающее, что фарнезилацетат и гексадецилацетат – два химических соединения, иногда используемые в продуктах по уходу за кожей – способны имитировать феромоны «восприимчивых» самок пауков.

Комментатор на «Реддите» предположил, что масло для тела может содержать ингредиенты, которые в «правильной дозировке» способны привлечь самцов пауков, ищущих себе пару. Он также отметил, что действительности не знает, содержит ли масло для тела Delícia эти соединения.

Американская косметическая компания отрицает, что ее масло для тела привлекает пауков

Все это неправда

В пятницу (29 декабря) компания «Соль де Жанейро» попыталась положить конец арахнофобии, развернувшейся вокруг ее продукции. В заявлении, опубликованном в сторис «Инстаграм» (соцсеть запрещена в РФ), американский производитель заявил, что его продукция не содержит ингредиентов, которые могли бы потенциально привлекать пауков.

«Наши увлажняющие масла способны привлекать много внимания людей, но не паукообразных (хотя мы в Соль де Жанейро любим всех существ)», – говорится в заявлении компании.

Эксперты по паукам также отметили, что даже если бы в продукте действительно имелись названные ингредиенты, они, скорее всего, не стали причиной повышенного внимания со стороны «возбужденных» пауков-волков.

«Весьма маловероятно, что компания, выпускающая крема для кожи, случайно объединила достаточное количество веществ в точной пропорции, чтобы буквально имитировать запаховое соединение паука», – заявил для «Нью-Йорк таймс» доктор Флойд Шокли, глава комитета по энтомологии Смитсоновского национального музея естественной истории.

А доктор Джордж Уетц, профессор биологических наук в Университете Цинциннати, сообщил в интервью для «Нью-Йорк пост», что фарнезилацетат и гексадецилацетат привлекательны не для пауков-волков, а для других видов паукообразных.

«Хаффпост» уточняет, что североамериканские пауки-волки питаются насекомыми, их длина обычно составляет от 0,6 до 2,6 см (не считая длины ног). По данным сельскохозяйственного отдела при Университете штата Пенсильвания, хотя пауки-волки способны укусить человека, если «неправильно обращаться с ними или случайно прижать поверхностью кожи на теле», их укусы не представляют собой сколько-нибудь серьезных медицинских проблем.