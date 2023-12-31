Американская косметическая компания отрицает, что ее масло для тела привлекает пауков

В вирусном отзыве о продукции Sol de Janeiro утверждается, что ее масло для тела Delícia Drench привлекает пауков-волков (на фото). Однако, согласно изданию Huffpost, эксперты по паукообразным говорят, что подобное крайне маловероятно.

Компания модной линейки по уходу за кожей отреагировала на распространяющиеся в соцсетях слухи, в которых утверждалось, будто один из ее продуктов является магнитом для пауков.

Все началось с отзыва с одной звездой на увлажняющий крем для тела Delícia Drench Body Butter от «Соль де Жанейро». Этот отзыв, опубликованный ранее в декабре 2023-го на сайте косметического ритейлера Sephora, привлек внимание пользователей названием, написанным заглавными буквами: «Этот аромат привлекает пауков-волков».

Автор негативного отзыва призвал всех, кто «опасается пауков-волков», «остерегаться покупки», потому что нанесение масла на тело «мгновенно» привлекает малопривлекательных паукообразных. Рецензент также назвал лосьон «криптонитом» для пауков-волков, хотя он, вероятно, имел в виду что-то вроде «кошачьей мяты».

«Однажды паук настолько сильно заинтересовался запахом увлажняющего крема, что погнался за мной», – заявил автор отзыва. «Я клянусь в этом. Я побежал налево, и он побежал налево, а когда я побежал направо, он тоже побежал направо. Как будто этот паук следовал за запахом».

Отзыв завирусился в соцсетях и привлек еще больше внимания после того, как пользователь Reddit процитировал исследование, предполагающее, что фарнезилацетат и гексадецилацетат – два химических соединения, иногда используемые в продуктах по уходу за кожей – способны имитировать феромоны «восприимчивых» самок пауков.

Комментатор на «Реддите» предположил, что масло для тела может содержать ингредиенты, которые в «правильной дозировке» способны привлечь самцов пауков, ищущих себе пару. Он также отметил, что действительности не знает, содержит ли масло для тела Delícia эти соединения.

Все это неправда

В пятницу (29 декабря) компания «Соль де Жанейро» попыталась положить конец арахнофобии, развернувшейся вокруг ее продукции. В заявлении, опубликованном в сторис «Инстаграм» (соцсеть запрещена в РФ), американский производитель заявил, что его продукция не содержит ингредиентов, которые могли бы потенциально привлекать пауков.

«Наши увлажняющие масла способны привлекать много внимания людей, но не паукообразных (хотя мы в Соль де Жанейро любим всех существ)», – говорится в заявлении компании.

Эксперты по паукам также отметили, что даже если бы в продукте действительно имелись названные ингредиенты, они, скорее всего, не стали причиной повышенного внимания со стороны «возбужденных» пауков-волков.

«Весьма маловероятно, что компания, выпускающая крема для кожи, случайно объединила достаточное количество веществ в точной пропорции, чтобы буквально имитировать запаховое соединение паука», – заявил для «Нью-Йорк таймс» доктор Флойд Шокли, глава комитета по энтомологии Смитсоновского национального музея естественной истории.

А доктор Джордж Уетц, профессор биологических наук в Университете Цинциннати, сообщил в интервью для «Нью-Йорк пост», что фарнезилацетат и гексадецилацетат привлекательны не для пауков-волков, а для других видов паукообразных.

«Хаффпост» уточняет, что североамериканские пауки-волки питаются насекомыми, их длина обычно составляет от 0,6 до 2,6 см (не считая длины ног). По данным сельскохозяйственного отдела при Университете штата Пенсильвания, хотя пауки-волки способны укусить человека, если «неправильно обращаться с ними или случайно прижать поверхностью кожи на теле», их укусы не представляют собой сколько-нибудь серьезных медицинских проблем.