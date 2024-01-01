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Актриса сыграла Риган МакНил в популярной картине 1973 года, когда ей было 14. По признанию Блэр, пишет Fox News, съемки в фильме ужасов Уильяма Фридкина были очень нелегкими.

В интервью для «Фокс ньюс» Линда Блэр объяснила, как 50-летний фильм стал «международной противоречивой сенсацией».

«Для меня это был не Голливуд. Я такого не ожидала», – рассказала 64-летняя актриса о фильме. «Мы с мамой тогда просто подумали: «О, знаешь, если этот кинопроект выйдет в эфир, то ты станешь более известной», но все пошло не так. Дело в том, что картина оказалась скандальной международной сенсацией во всем мире».

Блэр сообщила, что киностудия «Уорнер Бразерс» даже пыталась отправить ее в международный пресс-тур, чтобы мир мог увидеть, что на самом деле она всего лишь молодая девушка, а не одержимая демонами Риган МакНил, которую зрители увидели на своих киноэкранах.

«Это очень напряженный фильм. Я надеюсь, что люди понимают, что он о добре и зле, и что подобное происходит прямо сейчас на нашей планете».

Звезда «Изгоняющего дьявола» Линда Блэр не ожидала, что фильм станет культовым

Сложные съемки

«[Низкая] температура, о которой многие сейчас забывают, потому что в то время не было всего того невероятного волшебства, имеющегося у кинопроизводителей», – начала Блэр. «Итак, утром было -17оС, а потом, когда начинались съемки, был уже ноль градусов, и это было очень неудобно. А еще грим был такой ультрасовременный, как будто кусочками наклеен на мое лицо, и контактные линзы были очень неудобными».

Еще одним трудным аспектом съемочного процесса для 14-летней Блэр была «грубая лексика», которую ее героиня должна была произносить в фильме.

«Билли Фридкин переписал большую часть сценария, все мои диалоги и сообщил мне об этом по секрету лишь вечером перед съемками. Я ему говорю: «Ну, я не могу этого произносить», а он отвечает: «Нет, ты можешь!». Так что именно он виновник всей этой мерзкой лексики, и мне пришлось это сделать», – заявила Блэр, добавив: «Это было особенно тяжело, потому что меня не воспитывали в таком духе».

С позиции сегодняшнего дня – и спустя десятилетия после выхода «Изгоняющего дьявола» – актриса теперь говорит, что считает эту работу Фридкина «потрясающим фильмом», которым она «гордится».

«Конечно, каждому приходят на ум болезненные для него вещи, но следует попытаться справиться с ситуацией и двигаться вперед», – отметила Блэр.

«Я должна использовать это. Чтобы найти позитив и спросить людей, не можем ли мы быть лучше по отношению друг к другу, найти в себе добро и избавиться от всего зла, которое сейчас есть на планете, ведь мы можем добиться большего. Достичь благополучия. Сохранить природу. Просто проявить сострадание ко всем».

Звезда «Изгоняющего дьявола» Линда Блэр не ожидала, что фильм станет культовым

Участие в сиквеле

Блэр появилась в эпизодической роли в «Изгоняющем дьявола: Верующем», вышедшем ранее в 2023 году.

«Я позаботилась о том, чтобы к девочкам отнеслись с заботой, предоставили им психологов и религиозных лидеров, и все, что им может понадобиться, чтобы получить ответы на свои вопросы», – рассказала Блэр о занятых в сиквеле подростках. «Девочки были фантастическими. Они очень ценили все то, что я сделала. И даже у взрослых были вопросы, которые они могли задать мне и немного утешиться».

По словам актрисы, изначально она должна была участвовать в новом сиквеле лишь в качестве консультанта, поскольку не могла взять на себя крупную роль из-за временных затрат, уходящих на фонд Линды Блэр «Worldheart».

Однако в определенный момент съемок продюсеры фильма попросили Блэр сыграть эпизодическую роль. Она отметила, что продюсеры оказали поддержку ее фонду – от имени кинопроекта – и ей удалось немного освободиться от дел, тайно прилететь на съемочную площадку и удивить остальных актеров.

«Вы бы видели лица всех, когда они поняли, что я – это я», – рассмеялась Блэр. «Я пришла на съемочную площадку, и вновь услышала: «Камера, мотор, поехали». Эллен [Берстин] и я просто сотворили чудеса для всех, и я надеюсь, что зрители это действительно оценят».