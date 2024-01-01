Звезда «Изгоняющего дьявола» Линда Блэр не ожидала, что фильм станет культовым

Актриса сыграла Риган МакНил в популярной картине 1973 года, когда ей было 14. По признанию Блэр, пишет Fox News, съемки в фильме ужасов Уильяма Фридкина были очень нелегкими.

В интервью для «Фокс ньюс» Линда Блэр объяснила, как 50-летний фильм стал «международной противоречивой сенсацией».

«Для меня это был не Голливуд. Я такого не ожидала», – рассказала 64-летняя актриса о фильме. «Мы с мамой тогда просто подумали: «О, знаешь, если этот кинопроект выйдет в эфир, то ты станешь более известной», но все пошло не так. Дело в том, что картина оказалась скандальной международной сенсацией во всем мире».

Блэр сообщила, что киностудия «Уорнер Бразерс» даже пыталась отправить ее в международный пресс-тур, чтобы мир мог увидеть, что на самом деле она всего лишь молодая девушка, а не одержимая демонами Риган МакНил, которую зрители увидели на своих киноэкранах.

«Это очень напряженный фильм. Я надеюсь, что люди понимают, что он о добре и зле, и что подобное происходит прямо сейчас на нашей планете».

Сложные съемки

«[Низкая] температура, о которой многие сейчас забывают, потому что в то время не было всего того невероятного волшебства, имеющегося у кинопроизводителей», – начала Блэр. «Итак, утром было -17оС, а потом, когда начинались съемки, был уже ноль градусов, и это было очень неудобно. А еще грим был такой ультрасовременный, как будто кусочками наклеен на мое лицо, и контактные линзы были очень неудобными».

Еще одним трудным аспектом съемочного процесса для 14-летней Блэр была «грубая лексика», которую ее героиня должна была произносить в фильме.

«Билли Фридкин переписал большую часть сценария, все мои диалоги и сообщил мне об этом по секрету лишь вечером перед съемками. Я ему говорю: «Ну, я не могу этого произносить», а он отвечает: «Нет, ты можешь!». Так что именно он виновник всей этой мерзкой лексики, и мне пришлось это сделать», – заявила Блэр, добавив: «Это было особенно тяжело, потому что меня не воспитывали в таком духе».

С позиции сегодняшнего дня – и спустя десятилетия после выхода «Изгоняющего дьявола» – актриса теперь говорит, что считает эту работу Фридкина «потрясающим фильмом», которым она «гордится».

«Конечно, каждому приходят на ум болезненные для него вещи, но следует попытаться справиться с ситуацией и двигаться вперед», – отметила Блэр.

«Я должна использовать это. Чтобы найти позитив и спросить людей, не можем ли мы быть лучше по отношению друг к другу, найти в себе добро и избавиться от всего зла, которое сейчас есть на планете, ведь мы можем добиться большего. Достичь благополучия. Сохранить природу. Просто проявить сострадание ко всем».

Участие в сиквеле

Блэр появилась в эпизодической роли в «Изгоняющем дьявола: Верующем», вышедшем ранее в 2023 году.

«Я позаботилась о том, чтобы к девочкам отнеслись с заботой, предоставили им психологов и религиозных лидеров, и все, что им может понадобиться, чтобы получить ответы на свои вопросы», – рассказала Блэр о занятых в сиквеле подростках. «Девочки были фантастическими. Они очень ценили все то, что я сделала. И даже у взрослых были вопросы, которые они могли задать мне и немного утешиться».

По словам актрисы, изначально она должна была участвовать в новом сиквеле лишь в качестве консультанта, поскольку не могла взять на себя крупную роль из-за временных затрат, уходящих на фонд Линды Блэр «Worldheart».

Однако в определенный момент съемок продюсеры фильма попросили Блэр сыграть эпизодическую роль. Она отметила, что продюсеры оказали поддержку ее фонду – от имени кинопроекта – и ей удалось немного освободиться от дел, тайно прилететь на съемочную площадку и удивить остальных актеров.

«Вы бы видели лица всех, когда они поняли, что я – это я», – рассмеялась Блэр. «Я пришла на съемочную площадку, и вновь услышала: «Камера, мотор, поехали». Эллен [Берстин] и я просто сотворили чудеса для всех, и я надеюсь, что зрители это действительно оценят».