Трансгендеры в Великобритании чаще всего происходят из бедных районов

Новое исследование показало, что британцы, живущие в некоторых беднейших районах Соединенного королевства, в два с половиной раза чаще объявляют себя трансгендерами. Источник: The Telegraph.

Впервые эксперты Великобритании смогли проанализировать тенденции среди трансгендеров своей страны, изучив записи врачей общей практики по более чем семи миллионам пациентов.

Результаты, представленные в среду (29 ноября) «Британским медицинским журналом», показали, что численность трансгендеров в Великобритании возросло шестикратно с 2000 года.

Тем не менее, в данных исследования, проведенного специалистами Лондонского университета, говорится, что общие цифры по приросту трансгендеров по-прежнему «очень низкие».

Выяснилось, что число людей с гендерной дисфорией, т.е. тех, кто ощущает себя несоответствующим биологическому полу, выросло с одного из 15 000 британцев на начало текущего тысячелетия до более чем одного на 2500 жителей королевства к 2018 году.

В исследовании отмечается, что наиболее вероятной возрастной группой трансгендеров в Соединенном королевстве являются подростки возрастом 16-17 лет, а среди людей в возрасте от 16 до 29 лет – примерно один на 2200 человек.

Авторы исследования пояснили, что полученные ими цифры, вероятно, несколько занижены, поскольку эти данные основаны на том, что британцы обращались к своему терапевту по поводу гендерной дисфории.

Бедные психопаты

Команда исследователей из Лондонского университета в точности не установила, почему люди из неблагополучных районов Британии с большей вероятностью считают себя трансгендерами.

Ученые предположили, что более состоятельные пациенты могут позволить себе доступ к медицинской помощи в частном порядке, т.е. «без предварительного посещения врача общей практики» Национальной службы здравоохранения, или что богатым трансгендерам в большей степени угрожает исключение из общества и системы образования.

На основании собранных данных выяснилось, что люди с гендерно-зависимыми заболеваниями чаще страдают от злоупотребления психоактивными веществами, а также различными психическими заболеваниями.

Мерой депривации, использованной исследователями при обработке данных, была шкала Таунсенда, учитывающая уровень занятости, наличие дома и автомобиля, доход и образование.

В результате такие города, как Ноттингем, Лестер и Брэдфорд, а также некоторые районы Лондона и Манчестера, были отнесены к числу самых обездоленных мест в Великобритании.

Отдельное исследование Кембриджского университета показало, что британские трансгендеры чаще прочих страдают другими долгосрочными заболеваниями и проблемами психического здоровья, такими как деменция или аутизм.

Анализ обращений в клинику «Тависток», вызывающих споры о детскую гендерной идентичности, проведенный Transgender Trend, организацией, призывающей к научно обоснованному здравоохранению, показал, что наибольшее количество обращений поступало из Блэкпула, Истборна, Брайтона и Норфолка.

Количество обращений из г. Блэкпул (графство Ланкашир) в три раза превышает средний показатель по Великобритании за период с 2018 по 2019 год.

Доктор Дуг Маккечни, ведущий автор исследования, отметил: «Мы не знаем, почему все больше людей из неблагополучных районов получают пометку трансгендера в своих записях, и действительно ли это означает, что в этих районах становится больше трансгендеров, или же их больше только потому, что так указывается в отчетах врачей общей практики из Национальной службы здравоохранения.